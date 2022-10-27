В Тюмени продается ТЦ «Сити-Центр» за 91 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на площадке Avito. Общая площадь помещения 1813 квадратных метров.
«Уникальное предложение! ТЦ „Сити-Центр“, первая линия, на пересечении одних из самых главных улиц города. Прямо в центре. Помещение 1813 квадратных метров свободного назначения. Подойдет практически под любую реализацию идеи. Цена: 91 000 000 рублей», — написал продавец.
В объявлении указано, что рядом со зданием находятся остановки общественного транспорта и парковка. Продавец также отмечает, что местоположение торгового центра выгодное.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлен на продажу гастромаркет «Преображенский» за 170 миллионов рублей. Как указал продавец, торговый центр считается единственным на территории района.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii