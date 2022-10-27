27 октября 2022
26 октября 2022

В Тюмени продается торговый центр за 91 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление о продаже было размещено на платформе Avito Фото:

В Тюмени продается ТЦ «Сити-Центр» за 91 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на площадке Avito. Общая площадь помещения 1813 квадратных метров.

«Уникальное предложение! ТЦ „Сити-Центр“, первая линия, на пересечении одних из самых главных улиц города. Прямо в центре. Помещение 1813 квадратных метров свободного назначения. Подойдет практически под любую реализацию идеи. Цена: 91 000 000 рублей», — написал продавец.

В объявлении указано, что рядом со зданием находятся остановки общественного транспорта и парковка. Продавец также отмечает, что местоположение торгового центра выгодное.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлен на продажу гастромаркет «Преображенский» за 170 миллионов рублей. Как указал продавец, торговый центр считается единственным на территории района.

Фото:

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В Тюмени продается ТЦ «Сити-Центр» за 91 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на площадке Avito. Общая площадь помещения 1813 квадратных метров. «Уникальное предложение! ТЦ „Сити-Центр“, первая линия, на пересечении одних из самых главных улиц города. Прямо в центре. Помещение 1813 квадратных метров свободного назначения. Подойдет практически под любую реализацию идеи. Цена: 91 000 000 рублей», — написал продавец. В объявлении указано, что рядом со зданием находятся остановки общественного транспорта и парковка. Продавец также отмечает, что местоположение торгового центра выгодное. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлен на продажу гастромаркет «Преображенский» за 170 миллионов рублей. Как указал продавец, торговый центр считается единственным на территории района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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