27 октября 2022
26 октября 2022

Мобилизованных курганцев учат стрелять из гранатометов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, гранатомет, армия, военные, солдаты, оружие, стрельбище, рпг, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, ручной гранатомет, огневая подготовка, пехотинцы
На полигоне в Елани мобилизованных обучают стрельбе из гранатометов и метанию гранат (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованный житель Курганской области рассказал о том, что на боевом слаживании в гарнизоне Елани обучают стрелять из гранатомета и метать гранаты. Информацией об этом он поделился с корреспондентом URA.RU.

«Я нахожусь здесь в мотострелковом полку. Проходим боевое слаживание. Стреляем из гранатометов, кидаем гранаты. В общем, кто на какой должности, тот с того и стреляет. Времени на это тратим достаточно. Готовимся», — сообщил военнослужащий.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный курганец рассказал о том, как проходит боевое слаживание артиллеристов на полигоне в Елани. По словам бойца, они учатся стрелять из пушек и гаубиц.

Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. По информации Минобороны, призыву подлежат запасники, прежде всего те, кто служил в рядах Вооруженных сил и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и демилитаризации страны.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Мобилизованный житель Курганской области рассказал о том, что на боевом слаживании в гарнизоне Елани обучают стрелять из гранатомета и метать гранаты. Информацией об этом он поделился с корреспондентом URA.RU. «Я нахожусь здесь в мотострелковом полку. Проходим боевое слаживание. Стреляем из гранатометов, кидаем гранаты. В общем, кто на какой должности, тот с того и стреляет. Времени на это тратим достаточно. Готовимся», — сообщил военнослужащий. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный курганец рассказал о том, как проходит боевое слаживание артиллеристов на полигоне в Елани. По словам бойца, они учатся стрелять из пушек и гаубиц. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. По информации Минобороны, призыву подлежат запасники, прежде всего те, кто служил в рядах Вооруженных сил и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и демилитаризации страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...