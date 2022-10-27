Мобилизованных курганцев учат стрелять из гранатометов

На полигоне в Елани мобилизованных обучают стрельбе из гранатометов и метанию гранат (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованный житель Курганской области рассказал о том, что на боевом слаживании в гарнизоне Елани обучают стрелять из гранатомета и метать гранаты. Информацией об этом он поделился с корреспондентом URA.RU.

«Я нахожусь здесь в мотострелковом полку. Проходим боевое слаживание. Стреляем из гранатометов, кидаем гранаты. В общем, кто на какой должности, тот с того и стреляет. Времени на это тратим достаточно. Готовимся», — сообщил военнослужащий.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный курганец рассказал о том, как проходит боевое слаживание артиллеристов на полигоне в Елани. По словам бойца, они учатся стрелять из пушек и гаубиц.

Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. По информации Минобороны, призыву подлежат запасники, прежде всего те, кто служил в рядах Вооруженных сил и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и демилитаризации страны.