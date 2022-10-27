Свердловчанин Матвей Карпов стал победителем «Большой перемены» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Матвей Карпов, 16-летний школьник из Лесного (Свердловская область), стал победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена-2022» и выиграл премию в размере миллиона рублей, которую сможет потратить на образование либо запуск стартапа. Мальчик поделился эмоциями от победы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я миллионер в 16 лет! Сегодня состоялось награждение участников конкурса „Большая перемена“ и я стал победителем!», — написал Матвей. Мальчик — ученик школы №75.

Из Свердловской области кроме Матвея также победила Мария Миллер. Она выиграла премию в размере 200 тысяч рублей. «Победа не была чем-то ожидаемым с уверенностью. Конкурс был сложный. Но я рада, что я победила и теперь смогу поставить на полку и этот важный диплом. На выигранные деньги я планирую оплатить обучение в „Физтех-лицее“ имени Капицы, куда поступления для меня было мечтой», — рассказала Мария пресс-службе конкурса.

Финал конкурса состоялся 27 октября. Победителями «Большой перемены-2022» стали 300 одиннадцатиклассников из полутора тысяч участников суперфинала. Все они получат премию в размере миллиона рублей и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Еще 300 учеников 9-10 классов выиграли по 200 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о свердловской спортсменке, которая взяла бронзу на чемпионате России по боксу. Она получила 125 тысяч рублей.