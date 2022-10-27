27 октября 2022
26 октября 2022

Пенсионеру в ЯНАО помогли получить компенсацию за поездку на отдых

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, пенсионер, горсад в снегу, зима
Пенсионеру вернули более 30 тысяч рублей Фото:

Пенсионеру из Лабытнанги (ЯНАО) помогли вернуть компенсацию на оплату проезда к месту отдыха. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, по итогу дела пенсионный фонд России возместил мужчине более 30 тысяч рублей.

«Установлено, что гражданину, являющемуся получателем пенсии по старости, отказано в компенсации произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно личным автомобильным транспортом», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пенсионерке из Салехарда помогли вернуть деньги за путевку. Женщина не смогла отдохнуть в санатории из-за вспышки коронавируса и ряда ограничений. Турагентство отказывалось возвращать ей деньги.

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Пенсионеру из Лабытнанги (ЯНАО) помогли вернуть компенсацию на оплату проезда к месту отдыха. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, по итогу дела пенсионный фонд России возместил мужчине более 30 тысяч рублей. «Установлено, что гражданину, являющемуся получателем пенсии по старости, отказано в компенсации произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно личным автомобильным транспортом», — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что пенсионерке из Салехарда помогли вернуть деньги за путевку. Женщина не смогла отдохнуть в санатории из-за вспышки коронавируса и ряда ограничений. Турагентство отказывалось возвращать ей деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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