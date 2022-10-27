Пенсионеру в ЯНАО помогли получить компенсацию за поездку на отдых

Пенсионеру вернули более 30 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионеру из Лабытнанги (ЯНАО) помогли вернуть компенсацию на оплату проезда к месту отдыха. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, по итогу дела пенсионный фонд России возместил мужчине более 30 тысяч рублей.

«Установлено, что гражданину, являющемуся получателем пенсии по старости, отказано в компенсации произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно личным автомобильным транспортом», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пенсионерке из Салехарда помогли вернуть деньги за путевку. Женщина не смогла отдохнуть в санатории из-за вспышки коронавируса и ряда ограничений. Турагентство отказывалось возвращать ей деньги.

