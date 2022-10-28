В США потребовали от Байдена переговоров с Путиным

Washington Post призвал лидеров РФ и США к переговорам, чтобы предотвратить глобальную катастрофу

Переговоры США и России должны стремиться к предотвращению глобального конфликта сверхдержав Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки должны прислушаться к заявлениям президента РФ Владимира Путина об изменении подхода к международным отношениям в условиях нового мирового порядка. Администрация президента США Джо Байдена, во избежание прямого конфликта двух сверхдержав, как можно скорее должна начать переговоры с РФ. Об этом сообщает Washington Post.

«Администрации Байдена следует прислушаться к президенту Владимиру Путину и начать переговоры с Россией», — заявил обозреватель издания Дэвид Игнатиус. Журналист указал на очевидную необходимость дипломатии России и штатов. Однако переговоры должны преследовать цель предотвратить глобальную катастрофу между двумя сверхдержавами, а не окончание спецоперации на Украине.

Игнатиус добавил, что президент США Джо Байден должен показать, что штаты не стремятся к уничтожению РФ и хотят избежать прямого конфликта. «Дипломатам необходимо возобновить эту дискуссию. Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации», — отметил журналист.