Соединенные Штаты Америки должны прислушаться к заявлениям президента РФ Владимира Путина об изменении подхода к международным отношениям в условиях нового мирового порядка. Администрация президента США Джо Байдена, во избежание прямого конфликта двух сверхдержав, как можно скорее должна начать переговоры с РФ. Об этом сообщает Washington Post.
«Администрации Байдена следует прислушаться к президенту Владимиру Путину и начать переговоры с Россией», — заявил обозреватель издания Дэвид Игнатиус. Журналист указал на очевидную необходимость дипломатии России и штатов. Однако переговоры должны преследовать цель предотвратить глобальную катастрофу между двумя сверхдержавами, а не окончание спецоперации на Украине.
Игнатиус добавил, что президент США Джо Байден должен показать, что штаты не стремятся к уничтожению РФ и хотят избежать прямого конфликта. «Дипломатам необходимо возобновить эту дискуссию. Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации», — отметил журналист.
Ранее журналист Дэниел ДеПетрис в статье для The Spectator заявил, США вместе с союзниками должны вести постоянный диалог с Москвой, сообщает Pravda.Ru. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Соединенные Штаты не стремятся к контактам с Россией, в частности, речь идет о саммите G20, сообщает телеканал 360.
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Соединенные Штаты Америки должны прислушаться к заявлениям президента РФ Владимира Путина об изменении подхода к международным отношениям в условиях нового мирового порядка. Администрация президента США Джо Байдена, во избежание прямого конфликта двух сверхдержав, как можно скорее должна начать переговоры с РФ. Об этом сообщает Washington Post. «Администрации Байдена следует прислушаться к президенту Владимиру Путину и начать переговоры с Россией», — заявил обозреватель издания Дэвид Игнатиус. Журналист указал на очевидную необходимость дипломатии России и штатов. Однако переговоры должны преследовать цель предотвратить глобальную катастрофу между двумя сверхдержавами, а не окончание спецоперации на Украине. Игнатиус добавил, что президент США Джо Байден должен показать, что штаты не стремятся к уничтожению РФ и хотят избежать прямого конфликта. «Дипломатам необходимо возобновить эту дискуссию. Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации», — отметил журналист. Ранее журналист Дэниел ДеПетрис в статье для The Spectator заявил, США вместе с союзниками должны вести постоянный диалог с Москвой, сообщает Pravda.Ru. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Соединенные Штаты не стремятся к контактам с Россией, в частности, речь идет о саммите G20, сообщает телеканал 360.