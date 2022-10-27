Путин предложил человечеству новый миропорядок

Президент определил принципы обновления международных отношений

27 октября 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил реформировать систему международных отношений Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин предложил привести систему международных отношений в соответствие с меняющимся миропорядком. Так эксперты оценивают его выступление на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября в Подмосковье. Мир не будет прежним из-за разрушения гегемонии США, поэтому Россия готовится к многополярному устройству мира, рассказали URA.RU эксперты. Для пленарной сессии клуба «Валдай» в 2022 году была выбрана тема «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Президент в своем программном выступлении открыто обрисовал контуры нового миропорядка, где нет одного или нескольких центров, диктующих правила жизни остальным странам. «Настоящая демократия в многополярном мире прежде всего предполагает возможность любого народа, любого общества, любой цивилизации выбирать свой собственный путь. Если такое право есть у США, у стран Евросоюза, то оно, безусловно, есть и у стран Азии, у исламских государств, монархий Персидского залива, государств других континентов. Есть оно, конечно, и у нашей страны, у России, и никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на каких принципах мы должны строить», — подчеркнул он. Неудачи киевских властей на Украине знаменуют конец гегемонии США в мире Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Новый миропорядок должен основываться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым, сказал Путин, призвав экспертов и политиков подумать о том, чтобы реформировать Организацию Объединенных Наций. «Единство человечества не строится по команде „делай как я, будь как я“. Оно формируется с учетом и на основе мнения всех, с бережным отношением к идентичности каждого общества и народов. Именно на таком принципе может развиваться долгосрочное взаимодействие в многополярном мире», — заявил он. От лица большинства жителей планеты в противовес «золотому миллиарду» президент России предложил реформировать структуру ООН и ее Совбеза так, чтобы она отображать многообразие мировых регионов. «Стоит подумать и о том, чтобы структура ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов. Ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня. И такой рост их влияния, безусловно, позитивен», — добавил российский лидер. Путин предложил миру вернуться к жизни по нормам международного права Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия отказывает верхушке западных элит в праве властвовать над миром на основе диктата, безнаказанности и вседозволенности, и приглашает другие страны последовать своему примеру. «Власть над миром — как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств», — напомнил Путин. Однако Россия воспротивилась этому, тем самым подтолкнув неизбежный уход мира от однополярности, а события на Украине сделали перемены в международных отношениях необратимыми. Большинство народов мира больше не желает мириться с попытками коллективного Запада управлять человечеством и присваивать себе все мировые ресурсы, выразил уверенность президент. «Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят так уже жить. У них нет идей созидания позитивного развития, им просто нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования», — сказал Путин. Россия дает Европе шанс одуматься и вернуть себе субъектность, освободившись от влияния США Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Хотя европейцы оказались в сложном положении, Россия дает Европе шанс одуматься и вернуть себе субъектность. «Естественной частью Большой Евразии могла бы быть и ее западная оконечность — Европа. Но многим ее лидерам мешает убежденность, что европейцы лучше других, что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными. За таким высокомерием они как-то и не замечают, что сами стали уже чужой периферией. Многополярность — это реальный, а по сути, единственный шанс для той же Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность», — подчеркнул президент. Обсуждение Путиным и экспертным сообществом нового мирового порядка после разрушения гегемонии США нужно для того, чтобы иметь образ будущего и план действий в изменившейся ситуации, объяснил URA.RU председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. «Тема для дискуссии, которую мы выбираем каждый год для нового заседания, носит проективный характер. Неоднократно у нас в клубе заранее обсуждалось и предсказывалось то, что затем в действительности произошло», — рассказал Быстрицкий. Путин предложил миру вернуться к жизни по нормам международного права, говорит ФоРГО Константин Костин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В своем выступлении Путин фактически предложил реформировать систему международных отношений, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Речь идет именно об изменении сложившейся системы международных отношений. Если по разным причинам группа стран во главе с США не желает никого ни слушать, ни слышать, то это не значит, что весь остальной мир в своем многообразии и большинстве не должен искать решения стоящих перед человечеством проблем самостоятельно. Россия не считает себя врагом Запада, но никогда не пойдет по неоколониальному пути и не сможет смириться с диктатом США», — спрогнозировал эксперт. Путин предложил миру вернуться к жизни по нормам международного права, вера в которые была подорвана в результате внешней политики Вашингтона, сказал в беседе с URA.RU председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «Главное в речи Путина — это посыл о том, что мир должен жить не по неким правилам, придуманным одной или несколькими странами, и ими же нарушаемым, когда это выгодно, а на основе норм международного права, признаваемого всеми государствами. Это самое важное. Все остальное, на мой взгляд, — инструменты», — заметил эксперт. Статья по теме Путин дал понять, чем США рискуют на Украине Международные отношения уже начали меняться, оставляя эпоху однополярного мира позади, добавил Костин. «Я бы еще обратил внимание, и Путин об этом уже говорил неоднократно, что бесцеремонные шаги некоторых стран уже привели к тому, что система международных отношений начала меняться, причем в сторону многоцентричности. Возможно обсуждение и реформы международных организаций, и развитие новых больших экономических пространств, но исключительно на принципах добровольности и уважения интересов всех сторон», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин предложил привести систему международных отношений в соответствие с меняющимся миропорядком. Так эксперты оценивают его выступление на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября в Подмосковье. Мир не будет прежним из-за разрушения гегемонии США, поэтому Россия готовится к многополярному устройству мира, рассказали URA.RU эксперты. Для пленарной сессии клуба «Валдай» в 2022 году была выбрана тема «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Президент в своем программном выступлении открыто обрисовал контуры нового миропорядка, где нет одного или нескольких центров, диктующих правила жизни остальным странам. «Настоящая демократия в многополярном мире прежде всего предполагает возможность любого народа, любого общества, любой цивилизации выбирать свой собственный путь. Если такое право есть у США, у стран Евросоюза, то оно, безусловно, есть и у стран Азии, у исламских государств, монархий Персидского залива, государств других континентов. Есть оно, конечно, и у нашей страны, у России, и никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на каких принципах мы должны строить», — подчеркнул он. Новый миропорядок должен основываться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым, сказал Путин, призвав экспертов и политиков подумать о том, чтобы реформировать Организацию Объединенных Наций. «Единство человечества не строится по команде „делай как я, будь как я“. Оно формируется с учетом и на основе мнения всех, с бережным отношением к идентичности каждого общества и народов. Именно на таком принципе может развиваться долгосрочное взаимодействие в многополярном мире», — заявил он. От лица большинства жителей планеты в противовес «золотому миллиарду» президент России предложил реформировать структуру ООН и ее Совбеза так, чтобы она отображать многообразие мировых регионов. «Стоит подумать и о том, чтобы структура ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов. Ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня. И такой рост их влияния, безусловно, позитивен», — добавил российский лидер. Россия отказывает верхушке западных элит в праве властвовать над миром на основе диктата, безнаказанности и вседозволенности, и приглашает другие страны последовать своему примеру. «Власть над миром — как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств», — напомнил Путин. Однако Россия воспротивилась этому, тем самым подтолкнув неизбежный уход мира от однополярности, а события на Украине сделали перемены в международных отношениях необратимыми. Большинство народов мира больше не желает мириться с попытками коллективного Запада управлять человечеством и присваивать себе все мировые ресурсы, выразил уверенность президент. «Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят так уже жить. У них нет идей созидания позитивного развития, им просто нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования», — сказал Путин. Хотя европейцы оказались в сложном положении, Россия дает Европе шанс одуматься и вернуть себе субъектность. «Естественной частью Большой Евразии могла бы быть и ее западная оконечность — Европа. Но многим ее лидерам мешает убежденность, что европейцы лучше других, что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными. За таким высокомерием они как-то и не замечают, что сами стали уже чужой периферией. Многополярность — это реальный, а по сути, единственный шанс для той же Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность», — подчеркнул президент. Обсуждение Путиным и экспертным сообществом нового мирового порядка после разрушения гегемонии США нужно для того, чтобы иметь образ будущего и план действий в изменившейся ситуации, объяснил URA.RU председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. «Тема для дискуссии, которую мы выбираем каждый год для нового заседания, носит проективный характер. Неоднократно у нас в клубе заранее обсуждалось и предсказывалось то, что затем в действительности произошло», — рассказал Быстрицкий. В своем выступлении Путин фактически предложил реформировать систему международных отношений, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Речь идет именно об изменении сложившейся системы международных отношений. Если по разным причинам группа стран во главе с США не желает никого ни слушать, ни слышать, то это не значит, что весь остальной мир в своем многообразии и большинстве не должен искать решения стоящих перед человечеством проблем самостоятельно. Россия не считает себя врагом Запада, но никогда не пойдет по неоколониальному пути и не сможет смириться с диктатом США», — спрогнозировал эксперт. Путин предложил миру вернуться к жизни по нормам международного права, вера в которые была подорвана в результате внешней политики Вашингтона, сказал в беседе с URA.RU председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «Главное в речи Путина — это посыл о том, что мир должен жить не по неким правилам, придуманным одной или несколькими странами, и ими же нарушаемым, когда это выгодно, а на основе норм международного права, признаваемого всеми государствами. Это самое важное. Все остальное, на мой взгляд, — инструменты», — заметил эксперт. Международные отношения уже начали меняться, оставляя эпоху однополярного мира позади, добавил Костин. «Я бы еще обратил внимание, и Путин об этом уже говорил неоднократно, что бесцеремонные шаги некоторых стран уже привели к тому, что система международных отношений начала меняться, причем в сторону многоцентричности. Возможно обсуждение и реформы международных организаций, и развитие новых больших экономических пространств, но исключительно на принципах добровольности и уважения интересов всех сторон», — заключил он.