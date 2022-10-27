27 октября 2022

В Перми состоится мегашоу звезд 90-х и 2000-х

«Стрелки», «Отпетые мошенники» и другие звезды прошлого выступят в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль электронной музыки Open Gate Full Moon с участием ATB. Екатеринбург, open air, свет, светомузыка, опен эир, open gate full moon, teleclub, рейв, дискотека, клуб, лучи
Концерт состоится в СК Сухарева Фото:

В Перми на одно шоу соберутся сразу несколько музыкальных коллективов, популярных в 1990—2000 годы. На площадке СК Сухарева 29 октября выступят «Отпетые мошенники», «Корни», «Стрелки», Карина Кокс, Данко и «Фактор-2», говорится на странице шоу «Диско 90-х» (6+) в соцсети «ВКонтакте».

«Участники фестиваля — это не фейковые составы групп и „экс-экс“ участники, а „те самые“ исполнители и участники коллективов, покорившие нас. Страна в едином порыве подпевала и до сих пор подпевает их хитам, когда-то стремительно ворвавшихся в чарты», — отмечается на сайте проекта.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском цирке на свое шоу соберутся музыканты, популярные в 1980-х. На арене выступят группы «Комбинация», «Божья коровка», Кай Метов, Татьяна Овсиенко и другие.

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В Перми на одно шоу соберутся сразу несколько музыкальных коллективов, популярных в 1990—2000 годы. На площадке СК Сухарева 29 октября выступят «Отпетые мошенники», «Корни», «Стрелки», Карина Кокс, Данко и «Фактор-2», говорится на странице шоу «Диско 90-х» (6+) в соцсети «ВКонтакте». «Участники фестиваля — это не фейковые составы групп и „экс-экс“ участники, а „те самые“ исполнители и участники коллективов, покорившие нас. Страна в едином порыве подпевала и до сих пор подпевает их хитам, когда-то стремительно ворвавшихся в чарты», — отмечается на сайте проекта. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском цирке на свое шоу соберутся музыканты, популярные в 1980-х. На арене выступят группы «Комбинация», «Божья коровка», Кай Метов, Татьяна Овсиенко и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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