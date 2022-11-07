Участок под новый ТРК продают в Курчатовском районе Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курчатовском районе Челябинска в 48-м микрорайоне продают землю под новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК) площадью 6 тысяч 513 квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте «Авито».

«Продается коммерческая земля под строительство торгового комплекса с супермаркетом. Участок огорожен забором. Уже получены технические условия, заведено электричество», — сообщается на сайте объявлений.

Новый торговый комплекс будет расположен в Курчатовском районе Челябинска по Краснопольскому проспекту. Кадастровая стоимость земли составляет 19 миллионов 87 тысяч рублей. Согласно документации, на территории разрешено строить объекты торгово-развлекательного назначения.

Ранее еще один проект торгово-развлекательного комплекса (ТРК) получил положительное заключение госэкспертизы. Здание с офисами, магазинами и учреждением дополнительного дошкольного образования появится в Центральном районе Челябинска.

Кадастровая стоимость земли составляет 19 миллионов 87 тысяч рублей Фото: объявление на сайте Avito

На участке проведено электричество Фото: объявление на сайте Avito