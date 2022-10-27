Мобилизованным челябинцам доставили груз в Белгород

Груз на фронт мобилизованным челябинцам доставили 27 октября 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Челябинцы отправили в Белгород 300 килограмм продуктов и снаряжения в помощь мобилизованным землякам. Как рассказала URA.RU волонтер Надежда Солдатенкова, подобный груз имеет на фронте большую ценность.

«Груз в 300 килограмм мы отправили в Белгородскую область через транспортную кампанию „Кит“, которая нам помогла бесплатно довезти его до Белгорода. Затем наши волонтеры из Валуйского района забрали посылку и отвезли ее бойцам на фронт», — сообщила Солдатенкова.

Волонтер отметила, что на фронте очень нужны инструменты. Их неравнодушные челябинцы отправляют постоянно, потому что это расходный материал.

«С гайковертом так один парень прыгал от радости, как будто ему подарили дорогостоящий автомобиль. Это для них настолько ценно. Насколько перевернулся мир в их головах, насколько ценности стали другие», — поделилась Солдатенкова.

Челябинцы по запросу мобилизованных земляков отправили в Белгородскую область термобелье, шапки, перчатки, носки, сапоги и теплые вещи. Кроме того, очень важны на фронте оказались медицинские средства, плитники, пауэр-банки, батарейки, сигареты.

На Украине спецоперация РФ началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Всего планируется призвать около 300 тысяч военнообязанных из запаса.

Волонтер отметила, что на фронте очень нужны коврики (до -50%) и инструменты Фото: Н. Солдатенкова

Челябинцы по запросу мобилизованных земляков отправили в Белгородскую область термобелье, шапки, перчатки, носки, сапоги и теплые вещи