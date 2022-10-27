В Тюмени скончался помощник умершего спикера областной думы

Скончался помощник умершего спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова

28 октября 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Валерий Загудаев был помощником умершего в июне спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший помощник умершего спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова Валерий Загудаев ушел из жизни. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального парламента. «Да, это действительно так. Мы подтверждаем», — сообщили URA.RU в Тюменской областной думе. Валерий Загудаев родился 19 февраля 1951 года в Тюмени. После окончания Тюменского индустриального института работал на нефтегазодобывающих предприятиях ЯНАО. С марта 1998 года занимал должность помощника председателя Тюменской областной думы. Из регионального парламента он был уволен спустя некоторое время после смерти своего начальника, бывшего спикера облдумы Сергея Корепанова, который ушел из жизни 28 июня 2022 года.

Бывший помощник умершего спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова Валерий Загудаев ушел из жизни. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального парламента. «Да, это действительно так. Мы подтверждаем», — сообщили URA.RU в Тюменской областной думе. Валерий Загудаев родился 19 февраля 1951 года в Тюмени. После окончания Тюменского индустриального института работал на нефтегазодобывающих предприятиях ЯНАО. С марта 1998 года занимал должность помощника председателя Тюменской областной думы. Из регионального парламента он был уволен спустя некоторое время после смерти своего начальника, бывшего спикера облдумы Сергея Корепанова, который ушел из жизни 28 июня 2022 года.