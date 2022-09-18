В кафе на курганской трассе продается Cосa-Colа из Казахстана

Курганские предприниматели начали продавать казахстанский аналог Cосa-Colа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области бизнесмены начали закупать газировку Cосa-Colа, произведенную в Республике Казахстан. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец, который увидел импортный напиток в одном из придорожных кафе.

«С виду этикетка такая же как и на обычной газировке Cосa-Colа, только вот страной производителем указан Казахстан. Ценник конечно кусается. Стоимость небольшой бутылочки доходит до 200 рублей. Хотя удивляться то нечему, в придорожных кафешках всегда все втридорога продают. А если скоро кола закончится, то любители будут покупать и такую. Импортозамещение по-казахски получается», — рассказал очевидец.

Во многих магазинах Кургана также стало заметно меньше газировки компании Cосa-Colа, которая из-за санкций уходит с российского рынка. На прилавках торговых сетей импортную газировку заменяют отечественными аналогами: «Добрый Cola», Cool Cola, «Кофе Кола» и «Кола Черноголовка». Напитки объемом 0,3-0,5 литра стоят 44 рублей, объемом 1,5 литра — от 89 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в курганских супермаркетах импортную колу заменяют чеченской газировкой. В продаже появились лимонад, дюшес и тархун марки «ЧИАССР». Также сообщалось, что чеченская компания планирует увеличить поставки напитков в курганские магазины. В ассортименте появятся питьевые, минеральные воды и холодные чаи.