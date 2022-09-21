Белорусские аналоги колы и фанты стоят по 97 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На Центральном рынке Кургана продается белорусская газировка «Бела-Кола» и «Фан-Фан», которая является аналогами известных напитков Coca-Cola и Fanta, ушедших с российского рынка из-за санкций. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители города.

«В Кургане появились в продаже белорусские аналоги Coca-Cola и Fanta. Это конечно очень хорошо, что ушедшую с рынка импортную газировку заменяют продукцией из дружественных стран, но можно было бы и подешевле ее продавать. Цены очень кусаются», — рассказал один из горожан. «Здорово, что нашли замену американской коле. Вдвойне приятно, что напитки привозят от наших соседей белорусов. Но почему так дорого продают аналоги — непонятно. Считаю, что цены сильно завышены», — добавил еще один житель Кургана.

Корреспондент URA.RU побывал в магазине «Belmart» на Центральном рынке и узнал, по каким ценам курганцам продают газировку из Беларуси. Один литр напитков «Бела-Кола» и «Фан-Фан» стоят 97 рублей. Газировку фирмы «Дарида» со вкусом крем-соды и клюквы продают по 96 рублей за 1,5 литра. Лимонад и дюшес марки «Лимпа» объемом 0,5 литра стоит 79 рублей. Самым дорогим напитком является лимонад Chiilz. Стоимость одного литра составляет 132 рубля.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области предприниматели закупают газировку Cосa-Colа, сделанную в Казахстане. Очевидцы заметили импортный напиток в одном из придорожных кафе. Также сообщалось, что в торговой сети «Пятерочка» в Кургане американскую колу заменяют газировкой из Чечни. В продаже появились лимонад, дюшес и тархун марки «ЧИАССР». Чеченская компания, производящая данный напиток заявляли, что планируют увеличить поставки своей продукции в курганские магазины. Планируется, что в торговые точки привезут питьевые и минеральные воды, а также холодные чаи.

В Кургане продают газировку из Беларуси, которая является аналогами известных напитков Coca-Cola и Fanta Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Белорусская Coca-Cola и Fanta стоят по 97 рублей за один литр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Напитки из Беларуси продают в фирменном магазине на Центральном рынке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU