Польша требует от ФРГ 1,5 трлн долларов за Вторую мировую войну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улицы и окрестности Калининграда весной. Калининград, война, раскопки, вов, калининград, военный поиск, великая отечественная, вторая мировая, советская каска
Власти Польши потребовали у ФРГ возместить ущерб жертвам немецкой оккупации и их родственникам Фото:

Министерство иностранных дел (МИД) Польши озвучило требования к Германии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны, на сумму 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (1,3-1,5 трлн долларов). Список опубликован на сайте ведомства.

«В дипломатической ноте правительству ФРГ относительно компенсации за ущерб, причиненный Германией в результате германской агрессии и оккупации в 1939—1945 годах, Польша требует компенсации материальных и нематериальных убытков в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых», — говорится в заявлении. Также там упоминается возмещение причиненного ущерба жертвам немецкой оккупации и членам их семей.

Польша также требует вернуть похищенные из Польши культурные ценности, находящиеся на территории Германии. От ФРГ требуют, кроме того, вернуть активы и пассивы польских государственных банков, украденные немцами в 1939—1945 годах, а также погасить задолженность, которая возникла в результате деятельности кредитных касс, финансирующих действия Третьего Рейха.

Ранее сообщалось, что Польша потребовала от Германии «репараций» на сумму в 1,3 триллиона долларов. Об этом сообщает «Царьград».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Министерство иностранных дел (МИД) Польши озвучило требования к Германии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны, на сумму 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (1,3-1,5 трлн долларов). Список опубликован на сайте ведомства. «В дипломатической ноте правительству ФРГ относительно компенсации за ущерб, причиненный Германией в результате германской агрессии и оккупации в 1939—1945 годах, Польша требует компенсации материальных и нематериальных убытков в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых», — говорится в заявлении. Также там упоминается возмещение причиненного ущерба жертвам немецкой оккупации и членам их семей. Польша также требует вернуть похищенные из Польши культурные ценности, находящиеся на территории Германии. От ФРГ требуют, кроме того, вернуть активы и пассивы польских государственных банков, украденные немцами в 1939—1945 годах, а также погасить задолженность, которая возникла в результате деятельности кредитных касс, финансирующих действия Третьего Рейха. Ранее сообщалось, что Польша потребовала от Германии «репараций» на сумму в 1,3 триллиона долларов. Об этом сообщает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...