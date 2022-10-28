Польша требует от ФРГ 1,5 трлн долларов за Вторую мировую войну

Министерство иностранных дел (МИД) Польши озвучило требования к Германии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны, на сумму 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (1,3-1,5 трлн долларов). Список опубликован на сайте ведомства.
«В дипломатической ноте правительству ФРГ относительно компенсации за ущерб, причиненный Германией в результате германской агрессии и оккупации в 1939—1945 годах, Польша требует компенсации материальных и нематериальных убытков в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых», — говорится в заявлении. Также там упоминается возмещение причиненного ущерба жертвам немецкой оккупации и членам их семей.
Польша также требует вернуть похищенные из Польши культурные ценности, находящиеся на территории Германии. От ФРГ требуют, кроме того, вернуть активы и пассивы польских государственных банков, украденные немцами в 1939—1945 годах, а также погасить задолженность, которая возникла в результате деятельности кредитных касс, финансирующих действия Третьего Рейха.
Ранее сообщалось, что Польша потребовала от Германии «репараций» на сумму в 1,3 триллиона долларов. Об этом сообщает «Царьград».
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Министерство иностранных дел (МИД) Польши озвучило требования к Германии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны, на сумму 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (1,3-1,5 трлн долларов). Список опубликован на сайте ведомства. «В дипломатической ноте правительству ФРГ относительно компенсации за ущерб, причиненный Германией в результате германской агрессии и оккупации в 1939—1945 годах, Польша требует компенсации материальных и нематериальных убытков в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых», — говорится в заявлении. Также там упоминается возмещение причиненного ущерба жертвам немецкой оккупации и членам их семей. Польша также требует вернуть похищенные из Польши культурные ценности, находящиеся на территории Германии. От ФРГ требуют, кроме того, вернуть активы и пассивы польских государственных банков, украденные немцами в 1939—1945 годах, а также погасить задолженность, которая возникла в результате деятельности кредитных касс, финансирующих действия Третьего Рейха. Ранее сообщалось, что Польша потребовала от Германии «репараций» на сумму в 1,3 триллиона долларов. Об этом сообщает «Царьград».