ФСБ задержала за взятку зампрокурора в Екатеринбурге

Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга задержан силовиками по подозрению во взятке. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.
«Зампрокурора задержан, ему вменяют коррупцию, связанную с одним из важны уголовных дел. Взяли с поличным», — рассказал собеседник агентства. По его словам, силовик взял более двух миллионов от заинтересованного лица. Операцию проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области перенаправили вопрос URA.RU обратилось в пресс-службу регионального управления ФСБ. Там отказались от комментариев. Также направлен запрос представителю СУ СК по Свердловской области.
Ранее URA.RU сообщало о задержании в Екатеринбурге начальника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александра Панкова. По данным инсайдеров, его делом занялись силовики УФСБ по Свердловской области из-за обвинения в разглашении гостайны.
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