27 октября 2022

ФСБ задержала за взятку зампрокурора в Екатеринбурге

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
Задержание, по версии источника, проводилось сотрудниками ФСБ Фото:

Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга задержан силовиками по подозрению во взятке. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

«Зампрокурора задержан, ему вменяют коррупцию, связанную с одним из важны уголовных дел. Взяли с поличным», — рассказал собеседник агентства. По его словам, силовик взял более двух миллионов от заинтересованного лица. Операцию проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области перенаправили вопрос URA.RU обратилось в пресс-службу регионального управления ФСБ. Там отказались от комментариев. Также направлен запрос представителю СУ СК по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало о задержании в Екатеринбурге начальника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александра Панкова. По данным инсайдеров, его делом занялись силовики УФСБ по Свердловской области из-за обвинения в разглашении гостайны.

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Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга задержан силовиками по подозрению во взятке. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Зампрокурора задержан, ему вменяют коррупцию, связанную с одним из важны уголовных дел. Взяли с поличным», — рассказал собеседник агентства. По его словам, силовик взял более двух миллионов от заинтересованного лица. Операцию проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области перенаправили вопрос URA.RU обратилось в пресс-службу регионального управления ФСБ. Там отказались от комментариев. Также направлен запрос представителю СУ СК по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о задержании в Екатеринбурге начальника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александра Панкова. По данным инсайдеров, его делом занялись силовики УФСБ по Свердловской области из-за обвинения в разглашении гостайны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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