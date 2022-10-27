ФСБ задержала за взятку зампрокурора в Екатеринбурге

28 октября 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Задержание, по версии источника, проводилось сотрудниками ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга задержан силовиками по подозрению во взятке. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Зампрокурора задержан, ему вменяют коррупцию, связанную с одним из важны уголовных дел. Взяли с поличным», — рассказал собеседник агентства. По его словам, силовик взял более двух миллионов от заинтересованного лица. Операцию проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области перенаправили вопрос URA.RU обратилось в пресс-службу регионального управления ФСБ. Там отказались от комментариев. Также направлен запрос представителю СУ СК по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о задержании в Екатеринбурге начальника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александра Панкова. По данным инсайдеров, его делом занялись силовики УФСБ по Свердловской области из-за обвинения в разглашении гостайны.

Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга задержан силовиками по подозрению во взятке. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Зампрокурора задержан, ему вменяют коррупцию, связанную с одним из важны уголовных дел. Взяли с поличным», — рассказал собеседник агентства. По его словам, силовик взял более двух миллионов от заинтересованного лица. Операцию проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области перенаправили вопрос URA.RU обратилось в пресс-службу регионального управления ФСБ. Там отказались от комментариев. Также направлен запрос представителю СУ СК по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о задержании в Екатеринбурге начальника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александра Панкова. По данным инсайдеров, его делом занялись силовики УФСБ по Свердловской области из-за обвинения в разглашении гостайны.