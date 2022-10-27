27 октября 2022

Челябинский губернатор нашел межвузовскому кампусу еще одно применение

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация проекта по созданию кампуса мирового уровня в Челябинске. Челябинск, презентация
Алексей Текслер предложил настроить кооперацию кампуса с «Курчатов центром» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил увеличить образовательные возможности детского «Курчатов центра» за счет будущего межвузовского кампуса. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«Поставил задачи развивать новые возможности на базе „Курчатов центра“. В том числе это касается детей и педагогов из отдаленных районов области и других регионов России. Дети и взрослые должны проводить здесь больше времени. Решить в перспективе эту задачу поможет кампус, который будет построен в Челябинск», — озвучила пресс-служба предложение Текслера.

В ходе посещения регионального центра поддержки одаренных детей губернатор отметил положительный образовательный опыт. Ребята учатся на стыке сразу нескольких дисциплин. Подростки одновременно занимаются творчеством и спортом. На базе лабораторий физики, биологии, лаборатории-ПЦР и видеокомнаты в центре апробировали 200 педагогических программ. В совещании приняла участие также руководитель фонда «Талант и успех» образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Среди поставленных главой региона задач есть инициатива о развитии выездных смен на базе круглогодичных загородных детских лагерей. Текслер предложил сделать образовательное учреждение центром развития не только для детей, но и талантливых педагогов.

Президент РФ Владимир Путин призвал поощрять интерес молодых к научным исследованиям. Глава государства объявил период 2022—2031 годов Десятилетием науки и технологий. Рассказывать о научных прорывах и открытиях, по мысли Путина, значит, стимулирование исследовательской работы в разных отраслях человеческого знания. Решению стоящих задач будет способствовать появление в Челябинске мужвузовского кампуса. Ожидается, что он начнет работу на рубеже 2024—2025 годов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил увеличить образовательные возможности детского «Курчатов центра» за счет будущего межвузовского кампуса. Об этом сообщила пресс-служба главы региона. «Поставил задачи развивать новые возможности на базе „Курчатов центра“. В том числе это касается детей и педагогов из отдаленных районов области и других регионов России. Дети и взрослые должны проводить здесь больше времени. Решить в перспективе эту задачу поможет кампус, который будет построен в Челябинск», — озвучила пресс-служба предложение Текслера. В ходе посещения регионального центра поддержки одаренных детей губернатор отметил положительный образовательный опыт. Ребята учатся на стыке сразу нескольких дисциплин. Подростки одновременно занимаются творчеством и спортом. На базе лабораторий физики, биологии, лаборатории-ПЦР и видеокомнаты в центре апробировали 200 педагогических программ. В совещании приняла участие также руководитель фонда «Талант и успех» образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Среди поставленных главой региона задач есть инициатива о развитии выездных смен на базе круглогодичных загородных детских лагерей. Текслер предложил сделать образовательное учреждение центром развития не только для детей, но и талантливых педагогов. Президент РФ Владимир Путин призвал поощрять интерес молодых к научным исследованиям. Глава государства объявил период 2022—2031 годов Десятилетием науки и технологий. Рассказывать о научных прорывах и открытиях, по мысли Путина, значит, стимулирование исследовательской работы в разных отраслях человеческого знания. Решению стоящих задач будет способствовать появление в Челябинске мужвузовского кампуса. Ожидается, что он начнет работу на рубеже 2024—2025 годов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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