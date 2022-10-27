На крупном челябинском агрохолдинге нашли почти 15 тонн просрочки

На складе «Здоровой фермы» хранились просроченные куриные крылья и грудка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На птицеводческой фабрике челябинского агрохолдинга «Здоровая ферма» обнаружили почти 15 тонн просроченной продукции. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, продукция была изъята и утилизирована.

«На складе предприятия находилось на хранении 14,7 тонны охлажденной поднадзорной продукции (11,5 тонны куриной грудки и 3,2 тонны крыльев), сроки годности которой истекли 9, 10 и 11 октября. Продукция с истекшим сроком годности была утилизирована. Факт утилизации проконтролировали представители государственной ветеринарной службы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что утилизация не означает полное уничтожение. Испорченную продукцию просто перерабатывают для дальнейшего применения, но уже не по прямому назначению. Например, из испорченной курицы можно будет произвести мясокостную муку.

URA.RU связалось с пресс-службой предприятия. На момент публикации ответа так и не последовало.