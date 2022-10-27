Торговая сеть «Жизньмарт» претендует на роль конкурента ресторанов Екатеринбурга

Торговая сеть «Жизньмарт» может стать главным конкурентом ресторанов Екатеринбурга из-за падающей платежеспособности горожан, а количество заведений по России упадет на 20% к концу 2022 года. Такими данными поделился директор представительства Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) в Екатеринбурге Александр Сериков.
«Серьезным вызовом ресторанной отрасли является наступление ритейла на традиционные ресторанные рынки. Достаточно сильную конкуренцию начал оказывать ритейл, [у которого] появились новые формат, как, например, „Жизньмарт“», — заявил Сериков.
Также директор екатеринбургской ФРиО подчеркнул, что в течение последних трех лет гастрономическая сфера пребывает в состоянии перманентной турбулентности из-за пандемии коронавируса и санкций из-за спецоперации на Украине. «По некоторым прогнозами, количество ресторанов в России к концу 2022 года сократится примерно на 20%. По мнению экспертов, их место займут низкобюджетные кафе и закусочные», — рассказал представитель гастробизнеса.
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