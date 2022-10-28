Великобритания готовила Украину к войне с РФ до объявления СВО

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НАТО. Москва, военный, нато, nato, солдат, армия нато
Британские солдаты начали готовить украинскую армию за месяц до СВО, сообщают западные СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служащие Вооруженных сил Украины прошли военную подготовку по управлению противотанковыми ракетами у прилетевших в Яров британских солдат за месяц до начала российской спецоперации. Об этом сообщила британская газета The Times.

«Украинская армия прошла подготовку по NLAW (противотанковая управляемая ракета — прим. URA.RU) у 30 британских солдат, которые прилетели в Яворов на западе страны. Это произошло за месяц до начала боевых действий в феврале», — сообщает издание.

Ранее глава Министерства внутренних дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовила контрнаступление вместе с США и Великобританий. Также сообщалось, что Великобритания может направить на Украину до 600 военнослужащих из-за опасения агрессии со стороны России.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. По его словам, основными целями СВО является демилитаризация и денацификация Украины.

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Служащие Вооруженных сил Украины прошли военную подготовку по управлению противотанковыми ракетами у прилетевших в Яров британских солдат за месяц до начала российской спецоперации. Об этом сообщила британская газета The Times. «Украинская армия прошла подготовку по NLAW (противотанковая управляемая ракета — прим. URA.RU) у 30 британских солдат, которые прилетели в Яворов на западе страны. Это произошло за месяц до начала боевых действий в феврале», — сообщает издание. Ранее глава Министерства внутренних дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовила контрнаступление вместе с США и Великобританий. Также сообщалось, что Великобритания может направить на Украину до 600 военнослужащих из-за опасения агрессии со стороны России. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. По его словам, основными целями СВО является демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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