Кулеба признался, что Украина готовила контрнаступление вместе с США и Британией

14 октября 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

В МИД Украины подтвердили, что готовили контрнаступление против РФ вместе с США и Британией Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовила контрнаступление вместе с США и Великобританий. Об этом он сообщил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за американского экс-посла в РФ Майкла Макфола. «Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге», — сказал Кулеба. Видео доступно для просмотра на канале пранкеров в Telegram. Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили главную награду в спецноминации «Мир должен знать» на церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила им приз за пранки над западными политиками. В мае этого года российские пранкеры вывели на откровенный разговор бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Политик подтвердил наличие биолабораторий Пентагона на территории республики, сообщалось ранее. Вместе с тем, в разговоре глава Минобороны Британии Бен Уоллес одобрил использование Украиной ядерного оружия для защиты от России и сообщил, что Великобритания всегда желала вступления Украины в НАТО. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовила контрнаступление вместе с США и Великобританий. Об этом он сообщил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за американского экс-посла в РФ Майкла Макфола. «Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге», — сказал Кулеба. Видео доступно для просмотра на канале пранкеров в Telegram. Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили главную награду в спецноминации «Мир должен знать» на церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила им приз за пранки над западными политиками. В мае этого года российские пранкеры вывели на откровенный разговор бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Политик подтвердил наличие биолабораторий Пентагона на территории республики, сообщалось ранее. Вместе с тем, в разговоре глава Минобороны Британии Бен Уоллес одобрил использование Украиной ядерного оружия для защиты от России и сообщил, что Великобритания всегда желала вступления Украины в НАТО. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны.