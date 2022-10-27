Из-за кредитов пермячка не может воспользоваться компенсацией за ветхое жилье

Из-за долгов пермячка лишилась возможности использовать компенсацию за аварийное жилье

28 октября 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Пермячка попросила мэрию в суде выдать жилье, однако ей отказали Фото: Александр Елизаров © URA.RU Мэрия Перми через суд выселила из аварийной квартиры шесть человек. Они попросили выдать им новое жилье, однако администрация предоставила компенсацию деньгами. Одна собственников на это указала, что не сможет использовать их, так как средства автоматом изымет банк в счет кредита, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Веретенникова Е.Д. обратилась в суд с встречным исковым заявлением к администрации, в котором просит возложить обязанность предоставить иное благоустроенное жилое помещение. В обоснование встречных исковых требований указывает, что при удовлетворении требований в части взыскания компенсации за изымаемое жилое помещение, денежные средства будут взысканы в рамках исполнительного производства для погашения имеющейся задолженности перед ПАО „Уральский банк реконструкции и развития“», — говорится в решении. За трехкомнатную квартиру площадью в 46 кв. метров жильцы получили компенсацию в 3,4 млн рублей. Пермячка просила предоставить взамен выплаты ее доли отдельное жилье. Но суд посчитал, что доля ответчицы в квартире слишком мала и не соответствует критериям отдельного жилого помещения. В связи с этим денежная компенсация будет правомерной.

Мэрия Перми через суд выселила из аварийной квартиры шесть человек. Они попросили выдать им новое жилье, однако администрация предоставила компенсацию деньгами. Одна собственников на это указала, что не сможет использовать их, так как средства автоматом изымет банк в счет кредита, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Веретенникова Е.Д. обратилась в суд с встречным исковым заявлением к администрации, в котором просит возложить обязанность предоставить иное благоустроенное жилое помещение. В обоснование встречных исковых требований указывает, что при удовлетворении требований в части взыскания компенсации за изымаемое жилое помещение, денежные средства будут взысканы в рамках исполнительного производства для погашения имеющейся задолженности перед ПАО „Уральский банк реконструкции и развития“», — говорится в решении. За трехкомнатную квартиру площадью в 46 кв. метров жильцы получили компенсацию в 3,4 млн рублей. Пермячка просила предоставить взамен выплаты ее доли отдельное жилье. Но суд посчитал, что доля ответчицы в квартире слишком мала и не соответствует критериям отдельного жилого помещения. В связи с этим денежная компенсация будет правомерной.