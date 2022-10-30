Администрация раскрыла, как пройдет День народного единства в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили все массовые торжества в рамках празднования Дня народного единства. Об этом корреспонденту URA.RU заявили в пресс-службе администрации.
«Это действительно так. Однако именно 4 ноября в Екатеринбурге пройдет „Ночь искусств“. В ее программе различные мероприятия более чем на 35 площадках учреждений культуры города. Все они объедены темой народного единства, истории и сути праздника, сохранения традиционной культуры народов Урала и России», — заявили в администрации.
Мероприятия пройдут на 10 площадках города, среди которых есть музеи, театры, кинотеатры и библиотечные центры. С подробной программой можно ознакомиться на сайте культура.екатеринбург.рф.
В 2021 году в Свердловской области празднование Дня народного единства проходило в онлайн-формате из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной ковидом. Тогда основной площадкой для проведения мероприятий стал Дворец народного творчества в Екатеринбурге, откуда шла телетрансляция праздничного дня.
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