Свердловские рестораны и ТЦ будут принимать гостей только по QR-кодам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

День народного единства в Свердловской области пройдет в режиме строгих запретов из-за пандемии COVID. Вход в большинство общественных мест закрыт для непривитых, дети не смогут попасть в ТЦ без родителей, а рестораны не принимают гостей ночью. URA.RU собрало главное из действующих указов властей региона.

Попасть в места, где скапливается много людей, можно только с использованием QR-кода. В число зон, свободных от коронавируса, попали:

рестораны и кафе; театры, музеи, библиотеки, концертные залы, ночные клубы, а также развлекательные учреждения: цирки, зоопарки, океанариумы и аттракционы. спортивные организации и фитнесс-центры (кроме профессиональных клубов и образовательных организаций); торгово-развлекательные центры и кинотеатры. В ТЦ можно будет попасть для прохождения вакцинации или для переписи населения; магазины, где не будет товаров первой необходимости или лекарства; химчистки, прачечные, бани, сауны, салоны красоты, массажные салоны и санатории; детские игровые комнаты и лагеря.

При этом власти приняли решение исключить из COVID-free зон ортопедические салоны и оптики. До этого на входе туда требовали QR-коды.

Дети и подростки младше 18 лет не смогут попасть в торговые центры, если с ними не пришли родители или законные представители. Мера начинает действовать с 4 ноября.

Попасть в заведения пока что можно и тем, кто привился первой частью двухкомпонентной вакцины. Однако с 1 декабря проход в COVID-free зоны возможен исключительно по QR-коду о вакцинации.

Свердловчанам старше 60-ти лет придется провести праздничные дни на самоизоляции. До 7 ноября выходить из дома они могут только чтобы купить товары первой необходимости, лекарства или для срочного визита в больницу. Также им разрешается выбрасывать мусор.

Рестораны и клубы региона не будут принимать гостей с 23:00 до 06:00. В это время они смогут работать навынос и на доставку. Это не касается ресторанов в аэропорту Кольцово и на вокзалах.

Действие пропускного режима с помощью QR-кодов началось с 25 октября. Свердловские власти продолжают ужесточать ограничительные меры. В частности, работодателям рекомендовано перевести работников на дистант, если они не успели привиться хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса до 8 ноября.