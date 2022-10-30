Напавший на пермский университет Бекмансуров был под таблетками

Бекмансуров рассказал, что принимал таблетки перед стрельбой Фото: Максим Анфалов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Перед тем как устроить стрельбу в пермском университете, Тимур Бекмансуров выпил успокоительные таблетки. Об этом он заявил на заседании суда.

«Утром 20 сентября, перед тем как поехать в университет, я принял около пяти таблеток, которые купил в интернет-магазине. От этих таблеток происходит эффект успокоения и расслабления, действуют они примерно 40 минут или час», — рассказал Бекмансуров.

В своих показаниях пермяк также указал, что употреблял жевательный табак и пробовал экстази, деньги на наркотики он брал из своих накоплений. Бекмаснуров отметил, что после того, как действие препаратов прекращалось, у него начиналось депрессивное состояние.

Во время заседания суда Бекмансуров полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Он также заявил о любви к бывшей девушке и признался, что если бы встретил ее в момент стрельбы в университете, то дал бы сбежать.

Бекмансуров напал на вуз в сентябре 2021 года. Тогда погибли 6 человек, десятки пострадали.