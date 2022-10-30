Напавший на пермский университет признался в любви к бывшей девушке

31 октября 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Показания Бекмансурова на суде зачитывает прокурор Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Тимур Бекмансуров, совершивший нападение на Пермский госуниверситет в сентябре, заявил на допросе, что не стал бы стрелять в свою бывшую девушку и двух одногруппников, с которыми общался. Показания подсудимого, которые он давал во время предварительного следствия, зачитал в зале суда прокурор, передает корреспондент URA.RU. «Не стал бы стрелять в свою бывшую девушку, потому что любил ее и не хотел причинить ей боль. Дал бы ей убежать», — озвучил слова Бекмансурова гособвинитель. Также, по словам Бекмансурова, он хорошо общался с двумя одногруппниками, поэтому не стал бы в них стрелять. Решение о нападении именно на университет он принял после зачисления. Первокурсник специально ходил по корпусам и переходам, чтобы понимать, где во время перерыва находится наибольшее количество людей. Время для нападения Бекмансуров выбрал из тех же соображений — он заметил, что в перерыве между второй и третьей парами в ПГНИУ находится наибольшее количество студентов. Бекмансуров напал на вуз 20 сентября 2021 года. В результате погибли 6 человек, десятки пострадали. Он полностью признал вину, но давать показания на суде отказался. На допросе он также говорил, что впервые задумался о массовом убийстве еще в седьмом классе.

Тимур Бекмансуров, совершивший нападение на Пермский госуниверситет в сентябре, заявил на допросе, что не стал бы стрелять в свою бывшую девушку и двух одногруппников, с которыми общался. Показания подсудимого, которые он давал во время предварительного следствия, зачитал в зале суда прокурор, передает корреспондент URA.RU. «Не стал бы стрелять в свою бывшую девушку, потому что любил ее и не хотел причинить ей боль. Дал бы ей убежать», — озвучил слова Бекмансурова гособвинитель. Также, по словам Бекмансурова, он хорошо общался с двумя одногруппниками, поэтому не стал бы в них стрелять. Решение о нападении именно на университет он принял после зачисления. Первокурсник специально ходил по корпусам и переходам, чтобы понимать, где во время перерыва находится наибольшее количество людей. Время для нападения Бекмансуров выбрал из тех же соображений — он заметил, что в перерыве между второй и третьей парами в ПГНИУ находится наибольшее количество студентов. Бекмансуров напал на вуз 20 сентября 2021 года. В результате погибли 6 человек, десятки пострадали. Он полностью признал вину, но давать показания на суде отказался. На допросе он также говорил, что впервые задумался о массовом убийстве еще в седьмом классе.