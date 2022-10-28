Бойцы тюменского спецбатальона «Ермак» обратились к землякам. Видео

28 октября 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Бойцы тюменского спецбатальона «Ермак» несут службу в зоне специальной военной операции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бойцы тюменского спецбатальона «Ермак» записали обращение, в котором передали приветы родным и близким. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор. «Ермак» был сформирован из мобилизованных жителей Тюменской области и ЯНАО в начале октября 2022 года. «Парни — молодцы, справляются. Военные действия — очень сложный процесс. Задействовано огромное количество людей, перемещается большое количество грузов, поэтому бывает всякое. Мирная жизнь — это одно, нахождение в зоне проведения специальной военной операции — другое. Нужно время, чтобы адаптироваться. Но наши бойцы успешно осваиваются. Обустраивают быт, настрой бодрый», — написал Моор в своей публикации. На кадрах видеозаписи, опубликованной тюменским губернатором, бойцы «Ермака» рассказали о том, что в данный момент к выполнению боевых задач в зоне СВО. «Батальон готовится к выполнению боевой задачи, окапывается. Сейчас на временных позициях привел себя в порядок. Обустраиваемся, расположились, перешли на горячее питание, на поставку воды на позиции. Привет родной земле. Не беспокойте жен наших, внуков. Чтобы они не беспокоились. Мы выполним все боевые задачи», — заявил один из военнослужащих на кадрах видеозаписи, опубликованной в telegram-канале тюменского губернатора. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Под нее попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. Мобилизованные жители Тюменской области проходят боевую подготовку на загородном полигоне ТВВИКУ. Здесь же был сформирован батальон «Ермак», в который вошли тюменцы и жители ЯНАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы тюменского спецбатальона «Ермак» записали обращение, в котором передали приветы родным и близким. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор. «Ермак» был сформирован из мобилизованных жителей Тюменской области и ЯНАО в начале октября 2022 года. «Парни — молодцы, справляются. Военные действия — очень сложный процесс. Задействовано огромное количество людей, перемещается большое количество грузов, поэтому бывает всякое. Мирная жизнь — это одно, нахождение в зоне проведения специальной военной операции — другое. Нужно время, чтобы адаптироваться. Но наши бойцы успешно осваиваются. Обустраивают быт, настрой бодрый», — написал Моор в своей публикации. На кадрах видеозаписи, опубликованной тюменским губернатором, бойцы «Ермака» рассказали о том, что в данный момент к выполнению боевых задач в зоне СВО. «Батальон готовится к выполнению боевой задачи, окапывается. Сейчас на временных позициях привел себя в порядок. Обустраиваемся, расположились, перешли на горячее питание, на поставку воды на позиции. Привет родной земле. Не беспокойте жен наших, внуков. Чтобы они не беспокоились. Мы выполним все боевые задачи», — заявил один из военнослужащих на кадрах видеозаписи, опубликованной в telegram-канале тюменского губернатора. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Под нее попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. Мобилизованные жители Тюменской области проходят боевую подготовку на загородном полигоне ТВВИКУ. Здесь же был сформирован батальон «Ермак», в который вошли тюменцы и жители ЯНАО.