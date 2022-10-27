Из аэропорта Челябинска появятся рейсы еще в пять городов

Аэропорт Челябинска переходит на зимнее расписание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С нового года из аэропорта имени Курчатова в Челябинске ожидается появление рейсов по пяти дополнительным направлениям внутри страны. Как сообщила пресс-служба аэропорта, также заявлены полетные программы в Турцию и Египет.

«С нового года ожидается возобновление рейсов в Волгоград и Красноярск. Также запланирован ввод рейсов в Нижневартовск, Тюмень и Уфу. Всего из Челябинска будут возить 13 авиакомпаний по 28 направлениям», — сообщили сотрудники аэропорта на сайте.

Среди международных авиаперелетов на зимний период до 25 марта заявлены рейсы в Анталию в Турции («Южный Ветер» с двумя рейсами в неделю и «Турецкие авиалинии» в ноябре), в турецкий Стамбул («Ред Вингс» с одним рейсом в неделю), в Хургаду в Египте («Северный Ветер» с частотой один раз в 10 дней). Из стран СНГ заявлены рейсы в Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Киргизию (Ош) и Армению (Ереван).

Из Челябинска также можно будет улететь на 11 еженедельных рейсах в Сочи (Краснодарский край) и трех рейсах в неделю в Минеральные Воды (Ставрополье). Также в зимнем расписании предусмотрены полеты: в Астрахань (дважды в неделю), Иркутск (два раза в неделю), Казань (четыре раза в неделю), Калининград (дважды в неделю), Махачкалу (один раз в неделю), Нижний Новгород (единожды за неделю), Новосибирск (12 в неделю), Новый Уренгой (два раза в неделю), Норильск (дважды в неделю), Омск (три раза в неделю), Сургут (дважды в неделю), Ханты-Мансийск (два полета в неделю).

В Москву пассажиров на девяти рейсах ежедневно будут возить четыре авиакомпании: «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Сибирь». В Санкт-Петербург запланировано три ежедневных рейса на бортах «Победы», «России» и «Смартавиа».