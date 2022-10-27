Губернатор ХМАО ответила на критику содержимого рюкзаков мобилизованных

Губернатор Комарова: мобилизованные могут отказаться от использования рюкзака, собранного властями ХМАО

28 октября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Губернатора спросили — почему рюкзаки мобилизованных напоминают наборы для туристов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова ответила на претензии в отношении рюкзака мобилизованного, собранного за бюджетные деньги для военнообязанных Югры в учебных центрах. Об этом URA.RU узнало из трансляции встречи с жителями Советского района в официальном аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «В данном случае, речь идет о том, что нужно здесь и сейчас, пока Министерство обороны закрывает всю потребность для обеспечения мобилизованных. Там 28 позиций и, нравится — не нравится, перчатки — не перчатки, а набор по запросу был сформирован. Мы не претендуем на то, что это в соответствии с тем. что должно быть поставлено Министерством обороны. Это первая часть. Все, что касается касок, бронежилетов и другого специального снаряжения, это, включая форму и все остальное, то это компетенция Министерства обороны и мы ищем возможность заказать и обеспечить мобилизованных представителей региона. Но никто не будет привлечен для участия в боевых действиях без соответствующего снаряжения. Есть и другие отзывы на этот счет. Если кому-то не надо, то можно не брать. Это не обязательно. Но 28 позиций… Может, что-нибудь пригодится?», — сообщила Комарова.



Высказывание губернатора прозвучало в ответ на обращение капитана запаса о том, что рюкзаки мобилизованных, поставленные в учебные центры, больше напоминают наборы туристов. «Рюкзака при 60% нагрузке хватает на один-два дня, перчатки холодные и прорезиненные, а бронежилета и каски вовсе нет», — заявил житель Советского района на встрече с губернатором ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был составлен набор вещей для мобилизованных, в него вошли 28 предметов. В частности, в рюкзак от округа входит дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон, налобный фонарь, защита для локтей и коленей, тактические очки и набор батареек.



В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова ответила на претензии в отношении рюкзака мобилизованного, собранного за бюджетные деньги для военнообязанных Югры в учебных центрах. Об этом URA.RU узнало из трансляции встречи с жителями Советского района в официальном аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «В данном случае, речь идет о том, что нужно здесь и сейчас, пока Министерство обороны закрывает всю потребность для обеспечения мобилизованных. Там 28 позиций и, нравится — не нравится, перчатки — не перчатки, а набор по запросу был сформирован. Мы не претендуем на то, что это в соответствии с тем. что должно быть поставлено Министерством обороны. Это первая часть. Все, что касается касок, бронежилетов и другого специального снаряжения, это, включая форму и все остальное, то это компетенция Министерства обороны и мы ищем возможность заказать и обеспечить мобилизованных представителей региона. Но никто не будет привлечен для участия в боевых действиях без соответствующего снаряжения. Есть и другие отзывы на этот счет. Если кому-то не надо, то можно не брать. Это не обязательно. Но 28 позиций… Может, что-нибудь пригодится?», — сообщила Комарова. Высказывание губернатора прозвучало в ответ на обращение капитана запаса о том, что рюкзаки мобилизованных, поставленные в учебные центры, больше напоминают наборы туристов. «Рюкзака при 60% нагрузке хватает на один-два дня, перчатки холодные и прорезиненные, а бронежилета и каски вовсе нет», — заявил житель Советского района на встрече с губернатором ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был составлен набор вещей для мобилизованных, в него вошли 28 предметов. В частности, в рюкзак от округа входит дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон, налобный фонарь, защита для локтей и коленей, тактические очки и набор батареек. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.