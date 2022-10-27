Свердловские силовики подтвердили задержание зампрокурора, пойманного на взятке

28 октября 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Задержанного зампрокурора подозревают в получении особо крупной взятке Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура Свердловской области подтвердила задержание силовиками ФСБ заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга, подозреваемого в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По подозрению в совершении преступления задержан заместитель прокурора Ленинского района», — говорится в сообщении пресс-службы. Сотрудники региональных УФСБ и СУ Следственного комитета проверяют, насколько его действия соответствуют шестой части статьи 290 УК РФ — коррупция в особо крупном размере. В пресс-службе регионального СУ СК URA.RU сообщили, что задержанному грозит до 15 лет колонии. Кроме этого, ему могут назначить штраф в виде семидесятикратной суммы взятки. Следователи собирают доказательства его вины. О задержании зампрокурора с поличным сообщил инсайдер URA.RU днем 28 октября. Силовика подозревают в получении взятки более двух миллионов рублей.

Прокуратура Свердловской области подтвердила задержание силовиками ФСБ заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга, подозреваемого в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По подозрению в совершении преступления задержан заместитель прокурора Ленинского района», — говорится в сообщении пресс-службы. Сотрудники региональных УФСБ и СУ Следственного комитета проверяют, насколько его действия соответствуют шестой части статьи 290 УК РФ — коррупция в особо крупном размере. В пресс-службе регионального СУ СК URA.RU сообщили, что задержанному грозит до 15 лет колонии. Кроме этого, ему могут назначить штраф в виде семидесятикратной суммы взятки. Следователи собирают доказательства его вины. О задержании зампрокурора с поличным сообщил инсайдер URA.RU днем 28 октября. Силовика подозревают в получении взятки более двух миллионов рублей.