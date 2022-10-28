В Свердловской области снизился объем промышленности

В Свердловской области в январе-сентября 2022 года сократили объем промышленности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На заводах Свердловской области уменьшился объем промышленного производства на 3,2%. Также падение изготовление продукта снизилось и в других отраслях.

«За год объем промышленного производства сократился на 3,2%. В иных отраслях снижение оказалось гораздо более существенным», — сообщает «Свердловскстат».

Спад зафиксировали в январе—сентябре 2022 года, сравнивая с таким же периодом прошлого года. В некоторых областях производство возросло.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский завод признали самым эффективным предприятием в России. По сравнению с прошлым годом компания поднялась вверх на четыре строчки.