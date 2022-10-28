В Свердловской области снизился объем промышленности

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Рабочий визит Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский. Свердловская область, трубная металлургическая компания, тмк, синарский трубный завод, синтз
В Свердловской области в январе-сентября 2022 года сократили объем промышленности Фото:

На заводах Свердловской области уменьшился объем промышленного производства на 3,2%. Также падение изготовление продукта снизилось и в других отраслях.

«За год объем промышленного производства сократился на 3,2%. В иных отраслях снижение оказалось гораздо более существенным», — сообщает «Свердловскстат».

Спад зафиксировали в январе—сентябре 2022 года, сравнивая с таким же периодом прошлого года. В некоторых областях производство возросло.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский завод признали самым эффективным предприятием в России. По сравнению с прошлым годом компания поднялась вверх на четыре строчки.

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На заводах Свердловской области уменьшился объем промышленного производства на 3,2%. Также падение изготовление продукта снизилось и в других отраслях. «За год объем промышленного производства сократился на 3,2%. В иных отраслях снижение оказалось гораздо более существенным», — сообщает «Свердловскстат». Спад зафиксировали в январе—сентябре 2022 года, сравнивая с таким же периодом прошлого года. В некоторых областях производство возросло. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский завод признали самым эффективным предприятием в России. По сравнению с прошлым годом компания поднялась вверх на четыре строчки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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