Фотограф-убийца Лошагин вернулся к старой работе

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Суд Лошагина. новые лица. Екатеринбург, лошагин дмитрий
Фотограф с темным прошлым вернулся к своей старой работе Фото:

Осужденный за убийство своей жены Фотограф Дмитрий Лошагин после освобождения из колонии вернулся к своей старой работе к съемкам. Об этом сообщил адвокат Сергей Лашин, опубликовав фото Лошагина в социальных сетях.

Лошагин был осужден на девять лет и десять месяцев за убийство супруги-модели Юлии. Он освободился по УДО 7 декабря 2020 года, отсидев почти семь лет.

Ранее URA.RU сообщало, что фотограф-убийца Лошагин покинул стены колонии раньше срока. Срок его наказания должен был подойти к концу 1 января 2024 года.

Фотограф-убийца Лошагин вернулся к своей старой работе

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Осужденный за убийство своей жены Фотограф Дмитрий Лошагин после освобождения из колонии вернулся к своей старой работе к съемкам. Об этом сообщил адвокат Сергей Лашин, опубликовав фото Лошагина в социальных сетях. Лошагин был осужден на девять лет и десять месяцев за убийство супруги-модели Юлии. Он освободился по УДО 7 декабря 2020 года, отсидев почти семь лет. Ранее URA.RU сообщало, что фотограф-убийца Лошагин покинул стены колонии раньше срока. Срок его наказания должен был подойти к концу 1 января 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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