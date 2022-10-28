Фотограф-убийца Лошагин вернулся к старой работе

Фотограф с темным прошлым вернулся к своей старой работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осужденный за убийство своей жены Фотограф Дмитрий Лошагин после освобождения из колонии вернулся к своей старой работе к съемкам. Об этом сообщил адвокат Сергей Лашин, опубликовав фото Лошагина в социальных сетях.

Лошагин был осужден на девять лет и десять месяцев за убийство супруги-модели Юлии. Он освободился по УДО 7 декабря 2020 года, отсидев почти семь лет.

Ранее URA.RU сообщало, что фотограф-убийца Лошагин покинул стены колонии раньше срока. Срок его наказания должен был подойти к концу 1 января 2024 года.