Фотограф-убийца Лошагин покинул стены колонии раньше срока

Дмитрий Лошагин должен был находиться в ИК-10 до начала 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, убивший свою жену-модель Юлию Прокопьеву, условно-досрочно покинул исправительную колонию №10. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Лошагин уже покинул колонию. Его выпустили на свободу», — сообщил собеседник агентства. Соответствующе определение суда поступило в ИК-10 вечером 23 августа, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Свердловский областной суд 23 августа согласился с Чкаловским райсудом и постановил освободить Лошагина условно-досрочно. Срок его наказания должен был подойти к концу 1 января 2024 года.

Лошагин жестоко убил свою жену-фотомодель Юлию Прокопьеву. Во время ссоры он избил ее, а затем свернул шею. Пытаясь избавиться от тела, он вывез его в лес и поджег. Когда фотографа задержали и доставили в суд, он стал отрицать свою вину и не признал ее до самого освобождения. Тем не менее суд приговорил мужчину почти к 10 годам колонии.

Лошагин подавал апелляции, чтобы освободиться досрочно. Суд постоянно отказывал, однако к 23 августа у фотографа за время нахождения в колонии появилось 22 поощрения. Чкаловский районный суд решил, что Лошагин готов к освобождению.