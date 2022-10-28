США выделили Украине сотни миллионов долларов несмотря на критику жителей

Согласован новый пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов, заявили в Пентагоне
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Принято решение о выделении новой военной помощи Украине на 275 млн долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
«Объявляем о выделении Украине нового пакета военной помощи на 275 млн долларов», — заявили в Пентагоне. В пакет вошли ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, броневики, а также стрелковое оружие. Помимо этого, завершается обучение украинских военных по использованию систем ПВО NASAMS.
Ранее в США избиратели сообщили о том, что собираются голосовать на выборах за тех, кто пообещал оставить Украину без помощи. При этом, глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США продолжат оказывать поддержку Украине, несмотря на итоги предстоящих выборов, передает «Национальная служба новостей».
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