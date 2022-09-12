12 сентября 2022

Спецоперацию на Украине включили в школьную программу по истории

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, учебник, подготовка, студенты, сессия
Школьники на уроках истории начнут изучать тему спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ученики 10-11-х классов российских школ будут изучать на уроках истории специальную операцию на Украине. Это следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации приказа Минпросвещения, который вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт.

«По учебному предмету „История“ (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать <…> понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России)», — сказано в документе. Вместе с этим в рамках курса истории школьники будут изучать «геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. В апреле Рособрнадзор анонсировал, что в ЕГЭ могут появиться вопросы, связанные со спецоперацией. Также в российских школах пройдут классные часы на тему СВО, любви к Родине и патриотизма. Занятия «Разговоры о важном» будут проходить у учеников 1-11 классов. У учеников 5-7 классов в формате обсуждения будут формировать историческую память и преемственность поколений, а старшеклассникам расскажут, что именно они самостоятельно создают свою Родину, а также являются наследниками огромного культурного достояния.

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Ученики 10-11-х классов российских школ будут изучать на уроках истории специальную операцию на Украине. Это следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации приказа Минпросвещения, который вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт. «По учебному предмету „История“ (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать <…> понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России)», — сказано в документе. Вместе с этим в рамках курса истории школьники будут изучать «геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. В апреле Рособрнадзор анонсировал, что в ЕГЭ могут появиться вопросы, связанные со спецоперацией. Также в российских школах пройдут классные часы на тему СВО, любви к Родине и патриотизма. Занятия «Разговоры о важном» будут проходить у учеников 1-11 классов. У учеников 5-7 классов в формате обсуждения будут формировать историческую память и преемственность поколений, а старшеклассникам расскажут, что именно они самостоятельно создают свою Родину, а также являются наследниками огромного культурного достояния.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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