Спецоперацию на Украине включили в школьную программу по истории

13 сентября 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Школьники на уроках истории начнут изучать тему спецоперации на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ученики 10-11-х классов российских школ будут изучать на уроках истории специальную операцию на Украине. Это следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации приказа Минпросвещения, который вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт. «По учебному предмету „История“ (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать <…> понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России)», — сказано в документе. Вместе с этим в рамках курса истории школьники будут изучать «геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. В апреле Рособрнадзор анонсировал, что в ЕГЭ могут появиться вопросы, связанные со спецоперацией. Также в российских школах пройдут классные часы на тему СВО, любви к Родине и патриотизма. Занятия «Разговоры о важном» будут проходить у учеников 1-11 классов. У учеников 5-7 классов в формате обсуждения будут формировать историческую память и преемственность поколений, а старшеклассникам расскажут, что именно они самостоятельно создают свою Родину, а также являются наследниками огромного культурного достояния. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученики 10-11-х классов российских школ будут изучать на уроках истории специальную операцию на Украине. Это следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации приказа Минпросвещения, который вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт. «По учебному предмету „История“ (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать <…> понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России)», — сказано в документе. Вместе с этим в рамках курса истории школьники будут изучать «геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. В апреле Рособрнадзор анонсировал, что в ЕГЭ могут появиться вопросы, связанные со спецоперацией. Также в российских школах пройдут классные часы на тему СВО, любви к Родине и патриотизма. Занятия «Разговоры о важном» будут проходить у учеников 1-11 классов. У учеников 5-7 классов в формате обсуждения будут формировать историческую память и преемственность поколений, а старшеклассникам расскажут, что именно они самостоятельно создают свою Родину, а также являются наследниками огромного культурного достояния.