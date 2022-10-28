Беспилотник атаковал акваторию Севастопольской бухты

29 октября 2022 в 07:36 Размер текста - 17 +

Корабли ЧФ отбивают атаку Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Беспилотник атакует акваторию Севастопольской бухты, корабли Черноморского флота отбивают ее. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем telegram-канале. «Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены», — написал он. Глава Севастополя призвал сохранять спокойствие, ответив, что ситуация находится под контролем, все оперативные службы наготове.

Беспилотник атакует акваторию Севастопольской бухты, корабли Черноморского флота отбивают ее. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем telegram-канале. «Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены», — написал он. Глава Севастополя призвал сохранять спокойствие, ответив, что ситуация находится под контролем, все оперативные службы наготове.