Беспилотник атаковал акваторию Севастопольской бухты

Корабли ЧФ отбивают атаку
Беспилотник атакует акваторию Севастопольской бухты, корабли Черноморского флота отбивают ее. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены», — написал он. Глава Севастополя призвал сохранять спокойствие, ответив, что ситуация находится под контролем, все оперативные службы наготове.
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