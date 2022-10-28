28 октября 2022

Беспилотник атаковал акваторию Севастопольской бухты

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Корабли ЧФ отбивают атаку Фото:

Беспилотник атакует акваторию Севастопольской бухты, корабли Черноморского флота отбивают ее. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены», — написал он. Глава Севастополя призвал сохранять спокойствие, ответив, что ситуация находится под контролем, все оперативные службы наготове.

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Беспилотник атакует акваторию Севастопольской бухты, корабли Черноморского флота отбивают ее. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем telegram-канале. «Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены», — написал он. Глава Севастополя призвал сохранять спокойствие, ответив, что ситуация находится под контролем, все оперативные службы наготове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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