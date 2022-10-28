Финалисты «Большой перемены» отправятся на месторождение в ЯНАО

29 октября 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Приветствуя финалистов и победителей конкурса, Дмитрий Артюхов пригласил их на Ямал Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Крыму пригласил финалистов посетить Ямал. Дети отправятся на Ямбургское месторождение, сообщает пресс-служба правительства округа. «Участники получат уникальную возможность своими глазами увидеть, как устроено Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение, которое по запасам разведанных ископаемых относят к классу супергигантских месторождений», — сообщается на сайте правительства. Для финалистов будет организована культурная программа. «Я очень хочу, чтобы вы познакомились с нашим Севером. Ребята в этом году уже ездили, увидели, где добывается энергия, ледоколы ломают льды Ледовитого океана. Теперь я приглашаю всех вас — мы еще больше участников свозим на Ямал, чтобы вы могли увидеть, как прекрасна наша страна», — отметил Артюхов на церемонии. Экскурсия запланирована на весну 2023 года, в ней примут участие 100 детей. Им предстоит пройти отбор. Ранее URA.RU писало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отвез на Сабетту талантливых ребят, которые стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Молодые люди со всей России отправились в самый северный поселок страны, чтобы посмотреть, как работает международный завод «Ямал СПГ».

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Крыму пригласил финалистов посетить Ямал. Дети отправятся на Ямбургское месторождение, сообщает пресс-служба правительства округа. «Участники получат уникальную возможность своими глазами увидеть, как устроено Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение, которое по запасам разведанных ископаемых относят к классу супергигантских месторождений», — сообщается на сайте правительства. Для финалистов будет организована культурная программа. «Я очень хочу, чтобы вы познакомились с нашим Севером. Ребята в этом году уже ездили, увидели, где добывается энергия, ледоколы ломают льды Ледовитого океана. Теперь я приглашаю всех вас — мы еще больше участников свозим на Ямал, чтобы вы могли увидеть, как прекрасна наша страна», — отметил Артюхов на церемонии. Экскурсия запланирована на весну 2023 года, в ней примут участие 100 детей. Им предстоит пройти отбор. Ранее URA.RU писало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отвез на Сабетту талантливых ребят, которые стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Молодые люди со всей России отправились в самый северный поселок страны, чтобы посмотреть, как работает международный завод «Ямал СПГ».