В Златоусте объявили сбор укрывного материала для мобилизованных

Активисты просят привезти для мобилизованных тенты и баннеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Златоусте Челябинской области объявлен сбор укрывного материала для организации мест размещения мобилизованных. Об этом активисты сообщили в соцсетях.

«Для организации мест размещения солдатам очень нужен укрывной материал (тенты, баннеры б/у). На авито много объявлений об их продаже. Мы очень просим продать со скидкой или пожертвовать их для передачи в зону боевых действий», — говорится в сообществе «Наш Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе добавили, что после начала сезона дождей и снега бойцам непросто организовать быт в полях. С помощью баннеров или тентов они смогут укрыться от непогоды.

«Вместе мы можем им помочь! Если готовы продать по приемлемой цене (до 500 рублей), напишите в сообщения группы», — добавили в сообществе.

Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября. Во всех регионах местные жители проявляют инициативу и собирают необходимые вещи для отправки мобилизованным. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.