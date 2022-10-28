28 октября 2022

В Златоусте объявили сбор укрывного материала для мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Челябинск, рекламный щит, баннер
Активисты просят привезти для мобилизованных тенты и баннеры Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Златоусте Челябинской области объявлен сбор укрывного материала для организации мест размещения мобилизованных. Об этом активисты сообщили в соцсетях.

«Для организации мест размещения солдатам очень нужен укрывной материал (тенты, баннеры б/у). На авито много объявлений об их продаже. Мы очень просим продать со скидкой или пожертвовать их для передачи в зону боевых действий», — говорится в сообществе «Наш Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе добавили, что после начала сезона дождей и снега бойцам непросто организовать быт в полях. С помощью баннеров или тентов они смогут укрыться от непогоды.

«Вместе мы можем им помочь! Если готовы продать по приемлемой цене (до 500 рублей), напишите в сообщения группы», — добавили в сообществе.

Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября. Во всех регионах местные жители проявляют инициативу и собирают необходимые вещи для отправки мобилизованным. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

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В Златоусте Челябинской области объявлен сбор укрывного материала для организации мест размещения мобилизованных. Об этом активисты сообщили в соцсетях. «Для организации мест размещения солдатам очень нужен укрывной материал (тенты, баннеры б/у). На авито много объявлений об их продаже. Мы очень просим продать со скидкой или пожертвовать их для передачи в зону боевых действий», — говорится в сообществе «Наш Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». В сообществе добавили, что после начала сезона дождей и снега бойцам непросто организовать быт в полях. С помощью баннеров или тентов они смогут укрыться от непогоды. «Вместе мы можем им помочь! Если готовы продать по приемлемой цене (до 500 рублей), напишите в сообщения группы», — добавили в сообществе. Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября. Во всех регионах местные жители проявляют инициативу и собирают необходимые вещи для отправки мобилизованным. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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