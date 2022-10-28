Проверку по факту смертельного ДТП в Кургане проконтролирует областной прокурор

Авария с погибшим и 6-ю пострадавшими произошла в субботу утром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Курганской области Андрей Назаров проконтролирует ход проведения проверки по факту ДТП в Шумихинском районе, в котором один человек погиб и шесть пострадали, в том числе три ребенка. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

«Сегодня на трассе „Иртыш“ на полосе встречного движения произошло столкновение двух автомобилей „Ниссан“ и „Шкода Октавия“ с прицепом. В результате водитель автомобиля „Ниссан“, допустивший выезд на полосу встречного движения, погиб на месте. Супруга погибшего и трое несовершеннолетних детей: два ребенка 2009 года рождения и один 2007 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также пострадали водитель и пассажир другого автомобиля», — говорится на сайте ведомства.

На место ЧП, чтобы скоординировать работу экстренных служб и правоохранительных органов, выехали зампрокурора Курганской области Алексей Волков и прокурор Шумихинского района Александр Кравцов. Сейчас проводится проверка по части нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.