28 октября 2022

Проверку по факту смертельного ДТП в Кургане проконтролирует областной прокурор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Авария с погибшим и 6-ю пострадавшими произошла в субботу утром Фото:

Прокурор Курганской области Андрей Назаров проконтролирует ход проведения проверки по факту ДТП в Шумихинском районе, в котором один человек погиб и шесть пострадали, в том числе три ребенка. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

«Сегодня на трассе „Иртыш“ на полосе встречного движения произошло столкновение двух автомобилей „Ниссан“ и „Шкода Октавия“ с прицепом. В результате водитель автомобиля „Ниссан“, допустивший выезд на полосу встречного движения, погиб на месте. Супруга погибшего и трое несовершеннолетних детей: два ребенка 2009 года рождения и один 2007 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также пострадали водитель и пассажир другого автомобиля», — говорится на сайте ведомства.

На место ЧП, чтобы скоординировать работу экстренных служб и правоохранительных органов, выехали зампрокурора Курганской области Алексей Волков и прокурор Шумихинского района Александр Кравцов. Сейчас проводится проверка по части нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Смертельное ДТП произошло на 27 километре трассы «Иртыш»

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Прокурор Курганской области Андрей Назаров проконтролирует ход проведения проверки по факту ДТП в Шумихинском районе, в котором один человек погиб и шесть пострадали, в том числе три ребенка. Об этом сообщается на сайте прокуратуры. «Сегодня на трассе „Иртыш“ на полосе встречного движения произошло столкновение двух автомобилей „Ниссан“ и „Шкода Октавия“ с прицепом. В результате водитель автомобиля „Ниссан“, допустивший выезд на полосу встречного движения, погиб на месте. Супруга погибшего и трое несовершеннолетних детей: два ребенка 2009 года рождения и один 2007 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также пострадали водитель и пассажир другого автомобиля», — говорится на сайте ведомства. На место ЧП, чтобы скоординировать работу экстренных служб и правоохранительных органов, выехали зампрокурора Курганской области Алексей Волков и прокурор Шумихинского района Александр Кравцов. Сейчас проводится проверка по части нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...