Губернатор Развожаев заявил о самой мощной атаке ВСУ на Севастополь с начала СВО

Михаил Развожаев заявил, что целью ВСУ была атака на военные объекты Черноморского флота
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку утреннюю беспилотников самой массированной с начала спецоперации. Его слова приводит ТАСС.
«Атака БПЛА в акватории Севастополя была самой массированной с начала спецоперации», — сообщил губернатор Развожаев. Он уточнил, что целью ВСУ были военные объекты Черноморского флота.
Ранее власти Севастополя сообщили об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Все БПЛА были уничтожены, городские объекты не пострадали. Движение судов по бухте приостановлено.
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