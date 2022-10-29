Губернатор Развожаев заявил о самой мощной атаке ВСУ на Севастополь с начала СВО

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Михаил Развожаев заявил, что целью ВСУ была атака на военные объекты Черноморского флота Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку утреннюю беспилотников самой массированной с начала спецоперации. Его слова приводит ТАСС.

«Атака БПЛА в акватории Севастополя была самой массированной с начала спецоперации», — сообщил губернатор Развожаев. Он уточнил, что целью ВСУ были военные объекты Черноморского флота.

Ранее власти Севастополя сообщили об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Все БПЛА были уничтожены, городские объекты не пострадали. Движение судов по бухте приостановлено.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку утреннюю беспилотников самой массированной с начала спецоперации. Его слова приводит ТАСС. «Атака БПЛА в акватории Севастополя была самой массированной с начала спецоперации», — сообщил губернатор Развожаев. Он уточнил, что целью ВСУ были военные объекты Черноморского флота. Ранее власти Севастополя сообщили об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Все БПЛА были уничтожены, городские объекты не пострадали. Движение судов по бухте приостановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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