Жительница Кургана с дочкой продали свои косы, чтобы купить материалы для мобилизованных

29 октября 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Швея из Кургана лично отвозит сшитые ею вещи мобилизованным в Елань Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Профессиональная швея из Кургана Лариса Соколова и ее дочь продали свои длинные волосы, чтобы купить фурнитуру для пошива одежды мобилизованным. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила ее знакомая, которая также разместила на своей странице информацию о благотворительном сборе на закупку материалов для пошива. « — Лариса, где деньги на материал, на швейную фурнитуру?! — Ну как, где-то продала сыр, молоко, сшила на заказ, кроме того я объявляла сбор. — И как сбор? Хорошо помогают? — К сожалению, сбор идет не так как хотелось, но мне же надо шить! Парни ждали и ждут помощи! Я не могу отказать, вот волосы с дочкой сдали. — Какие волосы? — Свои, какие еще, срезали и сдала!», — поделилась диалогом со швеей в соцсети женщина. По ее словам, швея Лариса Соколова лично ездит в поселок Еланский и отвозит для мобилизованных сшитые и связанные ей самой вещи, а также все, что передают неравнодушные люди. На странице благотворительницы опубликован пост, где она анонсирует очередную поездку и объявляет срочный денежный сбор . «Мы много уже сделали, купили, сшили, увезли. Но на данный момент сбор как-то увял. Планируется вторая поездка, ориентировочно через 2 недели. За это время хочется по максимуму нашить толстовок. Ребятам сильно понравились именно они! Хочу не только ребятам в Елани, хочу на линию боев. Надо много-много флиса, фурнитуры и т. д.», — поделилась с подписчиками женщина. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. По информации Минобороны, призыву подлежат запасники, прежде всего те, кто служил в рядах Вооруженных сил и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и демилитаризации страны.

Профессиональная швея из Кургана Лариса Соколова и ее дочь продали свои длинные волосы, чтобы купить фурнитуру для пошива одежды мобилизованным. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила ее знакомая, которая также разместила на своей странице информацию о благотворительном сборе на закупку материалов для пошива. « — Лариса, где деньги на материал, на швейную фурнитуру?! — Ну как, где-то продала сыр, молоко, сшила на заказ, кроме того я объявляла сбор. — И как сбор? Хорошо помогают? — К сожалению, сбор идет не так как хотелось, но мне же надо шить! Парни ждали и ждут помощи! Я не могу отказать, вот волосы с дочкой сдали. — Какие волосы? — Свои, какие еще, срезали и сдала!», — поделилась диалогом со швеей в соцсети женщина. По ее словам, швея Лариса Соколова лично ездит в поселок Еланский и отвозит для мобилизованных сшитые и связанные ей самой вещи, а также все, что передают неравнодушные люди. На странице благотворительницы опубликован пост, где она анонсирует очередную поездку и объявляет срочный денежный сбор. «Мы много уже сделали, купили, сшили, увезли. Но на данный момент сбор как-то увял. Планируется вторая поездка, ориентировочно через 2 недели. За это время хочется по максимуму нашить толстовок. Ребятам сильно понравились именно они! Хочу не только ребятам в Елани, хочу на линию боев. Надо много-много флиса, фурнитуры и т. д.», — поделилась с подписчиками женщина. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. По информации Минобороны, призыву подлежат запасники, прежде всего те, кто служил в рядах Вооруженных сил и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и демилитаризации страны.