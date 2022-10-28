В Салехарде родственники мобилизованных создали общественную организацию

29 октября 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

В Салехарде появился «Совет семей военнослужащих» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Салехарде (ЯНАО) мамы и жены мобилизованных жителей приняли решение создать общественную организацию «Совет семей военнослужащих». Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города. «Держаться вместе сегодня — главная задача для нас, тех, кто должен обеспечить надежный тыл. Это ради наших близких, которыми мы по-настоящему гордимся», — приводят слова инициатора объединения Ольги Лалетиной в мэрии. Сегодня прошла первая встреча, родственники задали имеющиеся вопросы. В первую очередь общественники будут заниматься информированием, а также оказывать моральную и психологическую поддержку. Ранее URA.RU сообщало о встрече мэра Салехарда Алексея Титовского с семьями мобилизованных. Он пообещал оперативно реагировать на обращения жителей. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий.

В Салехарде (ЯНАО) мамы и жены мобилизованных жителей приняли решение создать общественную организацию «Совет семей военнослужащих». Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города. «Держаться вместе сегодня — главная задача для нас, тех, кто должен обеспечить надежный тыл. Это ради наших близких, которыми мы по-настоящему гордимся», — приводят слова инициатора объединения Ольги Лалетиной в мэрии. Сегодня прошла первая встреча, родственники задали имеющиеся вопросы. В первую очередь общественники будут заниматься информированием, а также оказывать моральную и психологическую поддержку. Ранее URA.RU сообщало о встрече мэра Салехарда Алексея Титовского с семьями мобилизованных. Он пообещал оперативно реагировать на обращения жителей. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий.