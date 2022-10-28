28 октября 2022
27 октября 2022

В Салехарде родственники мобилизованных создали общественную организацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, проводы солдат, прощание, мобилизация, отправка мобилизованных
В Салехарде появился «Совет семей военнослужащих» (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Салехарде (ЯНАО) мамы и жены мобилизованных жителей приняли решение создать общественную организацию «Совет семей военнослужащих». Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города.

«Держаться вместе сегодня — главная задача для нас, тех, кто должен обеспечить надежный тыл. Это ради наших близких, которыми мы по-настоящему гордимся», — приводят слова инициатора объединения Ольги Лалетиной в мэрии.

Сегодня прошла первая встреча, родственники задали имеющиеся вопросы. В первую очередь общественники будут заниматься информированием, а также оказывать моральную и психологическую поддержку.

Ранее URA.RU сообщало о встрече мэра Салехарда Алексея Титовского с семьями мобилизованных. Он пообещал оперативно реагировать на обращения жителей.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

В Салехарде (ЯНАО) мамы и жены мобилизованных жителей приняли решение создать общественную организацию «Совет семей военнослужащих». Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города. «Держаться вместе сегодня — главная задача для нас, тех, кто должен обеспечить надежный тыл. Это ради наших близких, которыми мы по-настоящему гордимся», — приводят слова инициатора объединения Ольги Лалетиной в мэрии. Сегодня прошла первая встреча, родственники задали имеющиеся вопросы. В первую очередь общественники будут заниматься информированием, а также оказывать моральную и психологическую поддержку. Ранее URA.RU сообщало о встрече мэра Салехарда Алексея Титовского с семьями мобилизованных. Он пообещал оперативно реагировать на обращения жителей. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...