В Салехарде родственники мобилизованных создали общественную организацию

В Салехарде (ЯНАО) мамы и жены мобилизованных жителей приняли решение создать общественную организацию «Совет семей военнослужащих». Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города.
«Держаться вместе сегодня — главная задача для нас, тех, кто должен обеспечить надежный тыл. Это ради наших близких, которыми мы по-настоящему гордимся», — приводят слова инициатора объединения Ольги Лалетиной в мэрии.
Сегодня прошла первая встреча, родственники задали имеющиеся вопросы. В первую очередь общественники будут заниматься информированием, а также оказывать моральную и психологическую поддержку.
Ранее URA.RU сообщало о встрече мэра Салехарда Алексея Титовского с семьями мобилизованных. Он пообещал оперативно реагировать на обращения жителей.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий.
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