В Роскомнадзоре прокомментировали блокировку Telegram в России

Роскомнадзор: блокировка Telegram в России исключена

30 октября 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

В России не собираются блокировать Telegram, заявили в Роскомнадзоре Фото: Денис Моргунов © URA.RU В настоящий момент блокировка мессенджера Telegram в России исключена. Об этом сообщает Роскомнадзор. «В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram, сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Роскомнадзора. Ранее сообщалось, что федеральная служба начала блокировку домена t.me в России.

В настоящий момент блокировка мессенджера Telegram в России исключена. Об этом сообщает Роскомнадзор. «В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram, сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Роскомнадзора. Ранее сообщалось, что федеральная служба начала блокировку домена t.me в России.