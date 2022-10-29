В Роскомнадзоре прокомментировали блокировку Telegram в России

В России не собираются блокировать Telegram, заявили в Роскомнадзоре
В настоящий момент блокировка мессенджера Telegram в России исключена. Об этом сообщает Роскомнадзор.
«В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram, сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Роскомнадзора. Ранее сообщалось, что федеральная служба начала блокировку домена t.me в России.
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