29 октября 2022

В Роскомнадзоре прокомментировали блокировку Telegram в России

Роскомнадзор: блокировка Telegram в России исключена
© Служба новостей «URA.RU»
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В России не собираются блокировать Telegram, заявили в Роскомнадзоре Фото:

В настоящий момент блокировка мессенджера Telegram в России исключена. Об этом сообщает Роскомнадзор.

«В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram, сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Роскомнадзора. Ранее сообщалось, что федеральная служба начала блокировку домена t.me в России.

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В настоящий момент блокировка мессенджера Telegram в России исключена. Об этом сообщает Роскомнадзор. «В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram, сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Роскомнадзора. Ранее сообщалось, что федеральная служба начала блокировку домена t.me в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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