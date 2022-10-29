29 октября 2022
28 октября 2022

Участникам пермского батальона «Молот» доставили помощь от их жен. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, батальон молот
Помимо теплых вещей бойцам доставили медикаменты и необходимую технику Фото:

Пермский танковый батальон «Молот» получил помощь, которую ранее отправили жены добровольцев, общественные и коммерческие организации и обычные граждане. Об этом рассказали участники батальона в telegram-канале.

«Груз доставлен, наши бойцы передают большой привет и огромную благодарность всем, кто помогал собрать помощь и всем, кто принимал участие в организации доставки. <…> Встретились немного не так, как было запланировано. Война внесла свои коррективы», — благодарят участники.

Часть груза мужчины не смогли увезти с собой. Продукты, часть медикаментов и немного вещей не влезли в транспорт, поэтому парни отобрали для себя самое необходимое. Они предлагают оставить то, что не вместилось, подразделению спецназовцев.

Ранее жены участников пермского танкового батальона «Молот», а также общественные и коммерческие организации и обычные граждане отправили помощь. Швеи занимались пошивом теплых вещей. На фронт груз доставили члены благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса». Помимо вещей бойцам отправили медикаменты, электронные дальномеры, GPS-навигаторы, прицел ночного видения и сотовые телефоны.

Помощь собирали жены участников танкового батальона, швеи, коммерческие и общественные организации и обычные граждане
Часть груза, которая не вместилась в транспорт бойцов, предложено отдать подразделению спецназовцев
В сборе помощи принимали участие и обычные граждане

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Пермский танковый батальон «Молот» получил помощь, которую ранее отправили жены добровольцев, общественные и коммерческие организации и обычные граждане. Об этом рассказали участники батальона в telegram-канале. «Груз доставлен, наши бойцы передают большой привет и огромную благодарность всем, кто помогал собрать помощь и всем, кто принимал участие в организации доставки. <…> Встретились немного не так, как было запланировано. Война внесла свои коррективы», — благодарят участники. Часть груза мужчины не смогли увезти с собой. Продукты, часть медикаментов и немного вещей не влезли в транспорт, поэтому парни отобрали для себя самое необходимое. Они предлагают оставить то, что не вместилось, подразделению спецназовцев. Ранее жены участников пермского танкового батальона «Молот», а также общественные и коммерческие организации и обычные граждане отправили помощь. Швеи занимались пошивом теплых вещей. На фронт груз доставили члены благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса». Помимо вещей бойцам отправили медикаменты, электронные дальномеры, GPS-навигаторы, прицел ночного видения и сотовые телефоны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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