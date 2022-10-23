23 октября 2022

Пермячки помогли своим мужьям из танкового батальона «Молот». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, теплые носки, батальон молот
Неравнодушные пермяки собрали два грузовика с помощью для отправки своим землякам Фото:
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Пермячки и отправили помощь своим мужьям, принимающим участие в спецоперации в составе танкового батальона «Молот». Участие в сборе вещей, спецсредств принимали как общественные и коммерческие организации, так и обычные граждане. Среди тех, кто откликнулся помочь военнослужащим — швеи, которые сами собрали деньги и пошили теплые вещи для отправки на фронт. Об этом URA.RU рассказала инициатор сбора помощи Ольга Решетова.

«Мы задали вопрос мужьям, которые сейчас находятся на фронте: „Что в первую очередь им необходимо?“. Они попросили теплые вещи. Многие [на фронте] без шапок. Мы собрали деньги, приобрели каждому нательное белье, теплые перчатки, шерстяные носки, шапки, девочки отшили подшлемники. Независимо от нас [жен военнослужащих] девушка по имени Элина организовала швей. Они сами собрали деньги на ткани и каждому пошили толстовки», — пояснила Решетова.

На фонд груз доставят члены благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса». Помимо теплых вещей бойцам собрали медицинские средства, электронные дальномеры, GPS-навигатор, прицел ночного видения, сотовый телефон. Помощь собирали всем миром, рассказал URA.RU ветеран СВО Максим.

«Это уже не первая отправка „Молоту“ (ранее несколько машин доставили вещи, спецсредства и продовольствие в учебный центр города Оренбурга, где обучались пермяки), но первая оправка непосредственно в район боевых действий. Например, грузовики и топливо для отправки груза выделила компания „Урал-крепеж“. Откликнулось много частных организаций, универсальный дворец спорта „Молот“, нотариусы, УФССП по Пермскому краю. Многие проявили личную инициативу, сами приносили вещи», — отметил Максим.

Ранее об отправке помощи батальону «Молоту» отчитался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он сообщил, что для пермяков, находящихся в зоне СВО, было собрано около 120 тонн вещей. Они были приобретены на средства регионального бюджета, пожертвования спонсоров и промышленных предприятий.

Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь
Помощь танковому батальону «Молот» собирали всем миром, говорят организаторы сбора груза
Фото:

Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь
Незаменимая на фронте вещь — прицел ночного видения — также передан батальону «Молот»
Фото:

Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь
Груз отправился из Перми прямиком на передовую
Фото:

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Пермячки и отправили помощь своим мужьям, принимающим участие в спецоперации в составе танкового батальона «Молот». Участие в сборе вещей, спецсредств принимали как общественные и коммерческие организации, так и обычные граждане. Среди тех, кто откликнулся помочь военнослужащим — швеи, которые сами собрали деньги и пошили теплые вещи для отправки на фронт. Об этом URA.RU рассказала инициатор сбора помощи Ольга Решетова. «Мы задали вопрос мужьям, которые сейчас находятся на фронте: „Что в первую очередь им необходимо?“. Они попросили теплые вещи. Многие [на фронте] без шапок. Мы собрали деньги, приобрели каждому нательное белье, теплые перчатки, шерстяные носки, шапки, девочки отшили подшлемники. Независимо от нас [жен военнослужащих] девушка по имени Элина организовала швей. Они сами собрали деньги на ткани и каждому пошили толстовки», — пояснила Решетова. На фонд груз доставят члены благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса». Помимо теплых вещей бойцам собрали медицинские средства, электронные дальномеры, GPS-навигатор, прицел ночного видения, сотовый телефон. Помощь собирали всем миром, рассказал URA.RU ветеран СВО Максим. «Это уже не первая отправка „Молоту“ (ранее несколько машин доставили вещи, спецсредства и продовольствие в учебный центр города Оренбурга, где обучались пермяки), но первая оправка непосредственно в район боевых действий. Например, грузовики и топливо для отправки груза выделила компания „Урал-крепеж“. Откликнулось много частных организаций, универсальный дворец спорта „Молот“, нотариусы, УФССП по Пермскому краю. Многие проявили личную инициативу, сами приносили вещи», — отметил Максим. Ранее об отправке помощи батальону «Молоту» отчитался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он сообщил, что для пермяков, находящихся в зоне СВО, было собрано около 120 тонн вещей. Они были приобретены на средства регионального бюджета, пожертвования спонсоров и промышленных предприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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