Неравнодушные пермяки собрали два грузовика с помощью для отправки своим землякам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермячки и отправили помощь своим мужьям, принимающим участие в спецоперации в составе танкового батальона «Молот». Участие в сборе вещей, спецсредств принимали как общественные и коммерческие организации, так и обычные граждане. Среди тех, кто откликнулся помочь военнослужащим — швеи, которые сами собрали деньги и пошили теплые вещи для отправки на фронт. Об этом URA.RU рассказала инициатор сбора помощи Ольга Решетова.

«Мы задали вопрос мужьям, которые сейчас находятся на фронте: „Что в первую очередь им необходимо?“. Они попросили теплые вещи. Многие [на фронте] без шапок. Мы собрали деньги, приобрели каждому нательное белье, теплые перчатки, шерстяные носки, шапки, девочки отшили подшлемники. Независимо от нас [жен военнослужащих] девушка по имени Элина организовала швей. Они сами собрали деньги на ткани и каждому пошили толстовки», — пояснила Решетова.

На фонд груз доставят члены благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса». Помимо теплых вещей бойцам собрали медицинские средства, электронные дальномеры, GPS-навигатор, прицел ночного видения, сотовый телефон. Помощь собирали всем миром, рассказал URA.RU ветеран СВО Максим.

«Это уже не первая отправка „Молоту“ (ранее несколько машин доставили вещи, спецсредства и продовольствие в учебный центр города Оренбурга, где обучались пермяки), но первая оправка непосредственно в район боевых действий. Например, грузовики и топливо для отправки груза выделила компания „Урал-крепеж“. Откликнулось много частных организаций, универсальный дворец спорта „Молот“, нотариусы, УФССП по Пермскому краю. Многие проявили личную инициативу, сами приносили вещи», — отметил Максим.

Ранее об отправке помощи батальону «Молоту» отчитался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он сообщил, что для пермяков, находящихся в зоне СВО, было собрано около 120 тонн вещей. Они были приобретены на средства регионального бюджета, пожертвования спонсоров и промышленных предприятий.

Помощь танковому батальону «Молот» собирали всем миром, говорят организаторы сбора груза Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Незаменимая на фронте вещь — прицел ночного видения — также передан батальону «Молот» Фото: Сергей Русанов © URA.RU