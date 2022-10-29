29 октября 2022
28 октября 2022

На курганском мосту ночью ведутся ремонтные работы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган , некрасовский мост, мост некрасова
Работы ведутся ночью, чтобы быстрее открыть мост для движения транспорта Фото:

На Некрасовском мосту, который перекрыли на 29 и 30 октября, ремонтные работы ведутся и ночью. Об этом рассказала администрация Кургана в своем telegram-канале.

«Часть работ выполнена. Чтобы как можно быстрее открыть путепровод для движения транспорта, принято решение продолжать работы ночью в выходные», — пишет администрация.

Ранее в мэрии города говорили, что движение по Некрасовскому мосту будет полностью закрыто 29 октября с 8:00 до 17:00 часов. Это связано с тем, что дорожникам необходимо уложить верхний слой асфальта.

Работы на Некрасовском мосту продолжаются и ночью

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На Некрасовском мосту, который перекрыли на 29 и 30 октября, ремонтные работы ведутся и ночью. Об этом рассказала администрация Кургана в своем telegram-канале. «Часть работ выполнена. Чтобы как можно быстрее открыть путепровод для движения транспорта, принято решение продолжать работы ночью в выходные», — пишет администрация. Ранее в мэрии города говорили, что движение по Некрасовскому мосту будет полностью закрыто 29 октября с 8:00 до 17:00 часов. Это связано с тем, что дорожникам необходимо уложить верхний слой асфальта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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