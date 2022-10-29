Работы ведутся ночью, чтобы быстрее открыть мост для движения транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Некрасовском мосту, который перекрыли на 29 и 30 октября, ремонтные работы ведутся и ночью. Об этом рассказала администрация Кургана в своем telegram-канале.

«Часть работ выполнена. Чтобы как можно быстрее открыть путепровод для движения транспорта, принято решение продолжать работы ночью в выходные», — пишет администрация.

Ранее в мэрии города говорили, что движение по Некрасовскому мосту будет полностью закрыто 29 октября с 8:00 до 17:00 часов. Это связано с тем, что дорожникам необходимо уложить верхний слой асфальта.