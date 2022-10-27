Мэрия Кургана предупредила о закрытии Некрасовского моста

На Некрасовском мосту 29 и 30 октября дорожники будут укладывать асфальт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана предупреждает горожан о возможном перекрытии движения на Некрасовском мосту в выходные дни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В выходные дни, 29 или 30 октября, движение транспорта по Некрасовскому путепроводу может быть полностью закрыто на несколько часов, предупреждает Администрация города Кургана. Это связано с тем, что дорожникам необходимо уложить верхний слой асфальтового покрытия путепровода. Ориентировочно работы займут около 6 часов», — говорится в сообщении мэрии.

Курганских водителей в мэрии просят выбирать альтернативные пути движения на время проведения работ на мосту. Точное время перекрытия Некрасовского путепровода для транспорта в мэрии обещают сообщить позже. Сейчас движение по мосту открыто частично: по одной полосе для легковых автомобилей. Грузовые автомобили и автобусы двигаются в объезд.

Ранее URA.RU писало, что Некрасовский мост планируют полностью открыть до конца октября. Об этом сообщал директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков на пресс-конференции, которую провел на объекте. Также по его словам, на мосту планируют установить антитеррористическую защиту.