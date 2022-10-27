27 октября 2022

Мэрия Кургана предупредила о закрытии Некрасовского моста

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Некрасовский мост. Курган , некрасовский мост, мост некрасова
На Некрасовском мосту 29 и 30 октября дорожники будут укладывать асфальт Фото:

Администрация Кургана предупреждает горожан о возможном перекрытии движения на Некрасовском мосту в выходные дни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В выходные дни, 29 или 30 октября, движение транспорта по Некрасовскому путепроводу может быть полностью закрыто на несколько часов, предупреждает Администрация города Кургана. Это связано с тем, что дорожникам необходимо уложить верхний слой асфальтового покрытия путепровода. Ориентировочно работы займут около 6 часов», — говорится в сообщении мэрии.

Курганских водителей в мэрии просят выбирать альтернативные пути движения на время проведения работ на мосту. Точное время перекрытия Некрасовского путепровода для транспорта в мэрии обещают сообщить позже. Сейчас движение по мосту открыто частично: по одной полосе для легковых автомобилей. Грузовые автомобили и автобусы двигаются в объезд.

Ранее URA.RU писало, что Некрасовский мост планируют полностью открыть до конца октября. Об этом сообщал директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков на пресс-конференции, которую провел на объекте. Также по его словам, на мосту планируют установить антитеррористическую защиту.

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Администрация Кургана предупреждает горожан о возможном перекрытии движения на Некрасовском мосту в выходные дни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В выходные дни, 29 или 30 октября, движение транспорта по Некрасовскому путепроводу может быть полностью закрыто на несколько часов, предупреждает Администрация города Кургана. Это связано с тем, что дорожникам необходимо уложить верхний слой асфальтового покрытия путепровода. Ориентировочно работы займут около 6 часов», — говорится в сообщении мэрии. Курганских водителей в мэрии просят выбирать альтернативные пути движения на время проведения работ на мосту. Точное время перекрытия Некрасовского путепровода для транспорта в мэрии обещают сообщить позже. Сейчас движение по мосту открыто частично: по одной полосе для легковых автомобилей. Грузовые автомобили и автобусы двигаются в объезд. Ранее URA.RU писало, что Некрасовский мост планируют полностью открыть до конца октября. Об этом сообщал директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков на пресс-конференции, которую провел на объекте. Также по его словам, на мосту планируют установить антитеррористическую защиту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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