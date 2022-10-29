Около 270 человек пропали без вести во время празднования Хэллоуина в Сеуле

30 октября 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

Минимум 149 человек погибли во время празднования Хэллоуина в Сеуле Фото: Александр Мамаев © URA.RU Примерно 270 жителей Сеула числятся пропавшими без вести после вечеринки в честь Хэллоуина. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap. «Правительство Сеула сообщило в воскресенье, что оно получило около 270 сообщений о пропавших без вести лицах, связанных со смертельной давкой во время вечеринок в честь Хэллоуина», — пишет издание. Экстренные службы южнокорейской столицы также сообщают, что в хаотичной давке погибли минимум 149 человек и еще 76 получили ранения. Ранее сообщалось, что во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка, пишет RT. Отмечалось, что давка могла произойти из-за того, что в толпе распространили информацию о том, что в одном из баров неподалеку отдыхает известный поп-исполнитель, дополняет телеканал 360.

Примерно 270 жителей Сеула числятся пропавшими без вести после вечеринки в честь Хэллоуина. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap. «Правительство Сеула сообщило в воскресенье, что оно получило около 270 сообщений о пропавших без вести лицах, связанных со смертельной давкой во время вечеринок в честь Хэллоуина», — пишет издание. Экстренные службы южнокорейской столицы также сообщают, что в хаотичной давке погибли минимум 149 человек и еще 76 получили ранения. Ранее сообщалось, что во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка, пишет RT. Отмечалось, что давка могла произойти из-за того, что в толпе распространили информацию о том, что в одном из баров неподалеку отдыхает известный поп-исполнитель, дополняет телеканал 360.