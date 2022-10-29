В Чите из-за снегопада задерживают вылетающий в Екатеринбург рейс

В Чите из-за снегопада задерживают вылет рейса «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель стойки информации аэропорта.
«Рейс задерживается из-за снегопада. В данный момент происходит уборка взлетно-посадочной полосы», — сообщил представитель стойки информации аэропорта.
Рейс был запланирован на 11:20 (по местному времени), однако сейчас на сайте указано ориентировочное время вылета — 13:00. Также, из-за плохих метеоусловий переносятся вылеты самолетов в Новосибирск, Москву и Иркутск.
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Москвы к одному из крупнейших озер мира Иссык-Куль в Киргизии. Самолеты будут летать из аэропорта Домодедово в село Тамчы.
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