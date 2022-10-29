В Чите из-за снегопада задерживают вылетающий в Екатеринбург рейс

30 октября 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

Сейчас сотрудники аэропорта очищают взлетно-посадочную полосу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Чите из-за снегопада задерживают вылет рейса «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель стойки информации аэропорта. «Рейс задерживается из-за снегопада. В данный момент происходит уборка взлетно-посадочной полосы», — сообщил представитель стойки информации аэропорта. Рейс был запланирован на 11:20 (по местному времени), однако сейчас на сайте указано ориентировочное время вылета — 13:00. Также, из-за плохих метеоусловий переносятся вылеты самолетов в Новосибирск, Москву и Иркутск. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Москвы к одному из крупнейших озер мира Иссык-Куль в Киргизии. Самолеты будут летать из аэропорта Домодедово в село Тамчы.

В Чите из-за снегопада задерживают вылет рейса «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель стойки информации аэропорта. «Рейс задерживается из-за снегопада. В данный момент происходит уборка взлетно-посадочной полосы», — сообщил представитель стойки информации аэропорта. Рейс был запланирован на 11:20 (по местному времени), однако сейчас на сайте указано ориентировочное время вылета — 13:00. Также, из-за плохих метеоусловий переносятся вылеты самолетов в Новосибирск, Москву и Иркутск. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Москвы к одному из крупнейших озер мира Иссык-Куль в Киргизии. Самолеты будут летать из аэропорта Домодедово в село Тамчы.