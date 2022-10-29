29 октября 2022
28 октября 2022

В Чите из-за снегопада задерживают вылетающий в Екатеринбург рейс

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие рейса из Амстердама в Кольцово с цветами на борту. Екатеринбург, снег, взлетная полоса, самолет
Сейчас сотрудники аэропорта очищают взлетно-посадочную полосу Фото:

В Чите из-за снегопада задерживают вылет рейса «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель стойки информации аэропорта.

«Рейс задерживается из-за снегопада. В данный момент происходит уборка взлетно-посадочной полосы», — сообщил представитель стойки информации аэропорта.

Рейс был запланирован на 11:20 (по местному времени), однако сейчас на сайте указано ориентировочное время вылета — 13:00. Также, из-за плохих метеоусловий переносятся вылеты самолетов в Новосибирск, Москву и Иркутск.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Москвы к одному из крупнейших озер мира Иссык-Куль в Киргизии. Самолеты будут летать из аэропорта Домодедово в село Тамчы.

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В Чите из-за снегопада задерживают вылет рейса «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель стойки информации аэропорта. «Рейс задерживается из-за снегопада. В данный момент происходит уборка взлетно-посадочной полосы», — сообщил представитель стойки информации аэропорта. Рейс был запланирован на 11:20 (по местному времени), однако сейчас на сайте указано ориентировочное время вылета — 13:00. Также, из-за плохих метеоусловий переносятся вылеты самолетов в Новосибирск, Москву и Иркутск. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Москвы к одному из крупнейших озер мира Иссык-Куль в Киргизии. Самолеты будут летать из аэропорта Домодедово в село Тамчы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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