28 октября 2022

«Уральские авиалинии» запустили прямые рейсы к одному из крупнейших озер мира

«Уральские авиалинии» начали перелеты из Москвы к Иссык-Кулю
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Пассажиры «Уральских авиалиний» смогут без пересадок долететь к озеру Иссык-Куль Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Москвы к одному из крупнейших озер мира Иссык-Куль в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний» в официальном telegram-канале.

«Приступаем к выполнению рейсов Москва — Тамчы (Иссык-Куль) по субботам, обратно — по воскресеньям», — рассказали в пресс-службе авиакомпании. Кроме этого, 27, 29 и 30 декабря будут выполняться дополнительные рейсы к киргизскому озеру.

С 2023 года «Уральские авиалинии» планируют выполнять перелеты по вторникам, четвергам и субботам. Иссык-Куль входит в 30 крупнейших озер по площади озер мира и занимает седьмое место в списке самых глубоких озер.

Ранее URA.RU сообщало, что Министерство торговли США опубликовало приказ, в котором отказывает в экспортных привилегиях авиакомпании «Уральские авиалинии». Причина такого решения — нарушение компанией экспортных ограничений, введенных в отношении России.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Москвы к одному из крупнейших озер мира Иссык-Куль в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний» в официальном telegram-канале. «Приступаем к выполнению рейсов Москва — Тамчы (Иссык-Куль) по субботам, обратно — по воскресеньям», — рассказали в пресс-службе авиакомпании. Кроме этого, 27, 29 и 30 декабря будут выполняться дополнительные рейсы к киргизскому озеру. С 2023 года «Уральские авиалинии» планируют выполнять перелеты по вторникам, четвергам и субботам. Иссык-Куль входит в 30 крупнейших озер по площади озер мира и занимает седьмое место в списке самых глубоких озер. Ранее URA.RU сообщало, что Министерство торговли США опубликовало приказ, в котором отказывает в экспортных привилегиях авиакомпании «Уральские авиалинии». Причина такого решения — нарушение компанией экспортных ограничений, введенных в отношении России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...