«Уральские авиалинии» запустили прямые рейсы к одному из крупнейших озер мира

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Москвы к одному из крупнейших озер мира Иссык-Куль в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний» в официальном telegram-канале.
«Приступаем к выполнению рейсов Москва — Тамчы (Иссык-Куль) по субботам, обратно — по воскресеньям», — рассказали в пресс-службе авиакомпании. Кроме этого, 27, 29 и 30 декабря будут выполняться дополнительные рейсы к киргизскому озеру.
С 2023 года «Уральские авиалинии» планируют выполнять перелеты по вторникам, четвергам и субботам. Иссык-Куль входит в 30 крупнейших озер по площади озер мира и занимает седьмое место в списке самых глубоких озер.
Ранее URA.RU сообщало, что Министерство торговли США опубликовало приказ, в котором отказывает в экспортных привилегиях авиакомпании «Уральские авиалинии». Причина такого решения — нарушение компанией экспортных ограничений, введенных в отношении России.
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