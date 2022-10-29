Власти Херсона объявили о готовящемся большом наступлении ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предупредил о возможной попытке масштабного наступления ВСУ на регион. Такой информацией он поделился с РИА Новости.
«Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время», — сказал Стремоусов в разговоре с агентством. Он сообщил, что Украина стягивает свои войска с большим количеством наемников. «Но наша армия тоже стягивает силы», — добавил замглавы администрации Херсонской области.
Ранее администрация Херсона призвала мирных жителей покинуть город из-за участившихся обстрелов ВСУ. Стремоусов отметил, что эвакуация жителей была добровольной, передает «Царьград». Он также сообщил, что сейчас российская армия держит оборону под Херсоном, сообщает «Национальная служба новостей». Она пресекает попытки украинской армии прорваться в область.
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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предупредил о возможной попытке масштабного наступления ВСУ на регион. Такой информацией он поделился с РИА Новости. «Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время», — сказал Стремоусов в разговоре с агентством. Он сообщил, что Украина стягивает свои войска с большим количеством наемников. «Но наша армия тоже стягивает силы», — добавил замглавы администрации Херсонской области. Ранее администрация Херсона призвала мирных жителей покинуть город из-за участившихся обстрелов ВСУ. Стремоусов отметил, что эвакуация жителей была добровольной, передает «Царьград». Он также сообщил, что сейчас российская армия держит оборону под Херсоном, сообщает «Национальная служба новостей». Она пресекает попытки украинской армии прорваться в область.