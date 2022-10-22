Власти Херсона призвали жителей незамедлительно покинуть город

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Виды Херсона. Херсон, набережная, рыбаки, днепр, херсон
Администрация Херсонской области объявила, что жители Херсона должна перебраться на другой берег Днепра Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мирные жители Херсона должны срочно покинуть город. Об этом заявили в администрации Херсонской области.

«Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра. <…> Уехать на левый берег Днепра можно из «Речпорта», — уточнили в администрации. Обращение к жителям опубликовано в официальном telegram-канале. Уточняется, что срочная эвакуация из города необходима из-за повышенной опасности массированных обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарье в разговоре с корреспондентом URA.RU уточнил, что российская армия не будет отступать из Херсона. Также украинские боевики выпустили несколько ракет по Херсону 22 октября. Кроме того, Киев подтвердил удар по переправе в Херсоне, пишет «Национальная служба новостей». Союзные войска продолжают держать оборону. Об этом в своем telegram-канале заявил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов, сообщает телеканал 360.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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Мирные жители Херсона должны срочно покинуть город. Об этом заявили в администрации Херсонской области. «Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра. <…> Уехать на левый берег Днепра можно из «Речпорта», — уточнили в администрации. Обращение к жителям опубликовано в официальном telegram-канале. Уточняется, что срочная эвакуация из города необходима из-за повышенной опасности массированных обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ). Ранее руководитель общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарье в разговоре с корреспондентом URA.RU уточнил, что российская армия не будет отступать из Херсона. Также украинские боевики выпустили несколько ракет по Херсону 22 октября. Кроме того, Киев подтвердил удар по переправе в Херсоне, пишет «Национальная служба новостей». Союзные войска продолжают держать оборону. Об этом в своем telegram-канале заявил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов, сообщает телеканал 360. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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